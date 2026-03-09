Canlı
        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya: "Kadınların görünürlüğünü ve etkisini artıracak güçlü bir dönüşümü temsil ediyor"

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya: "Kadınların görünürlüğünü ve etkisini artıracak güçlü bir dönüşümü temsil ediyor"

        Garanti BBVA'nın Techstars Türkiye ana partnerliği kapsamında düzenlenen ve dünyanın 40 şehriyle eş zamanlı gerçekleştirilen Startup Weekend Women İstanbul tamamlandı. 76 girişimcinin, 19 ekip olarak katıldığı 54 saatlik yoğun maratonun sonunda 50 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL'lik ödüle layık görülürken, birinci olan ekip projelerini Global Pitch Competition'da sunma fırsatı elde etti. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya," Etkinliğimizde ortaya heyecan verici fikirler ve bunların hayata geçirilmesi için somut iş planları çıktı. İnanıyoruz ki bu projeler, global ölçekte başarı hikâyelerine dönüşecek yeni girişimlerin habercisi niteliğinde. Aynı zamanda teknoloji ekosisteminde kadınların görünürlüğünü ve etkisini artıracak güçlü bir dönüşümü de temsil ediyor" dedi

        Giriş: 09.03.2026 - 14:06
        "Kadınların görünürlüğünü ve etkisini artıracak güçlü bir dönüşümü temsil ediyor"

        Garanti BBVA’nın Techstars Türkiye ana partnerliği kapsamında, dünyanın 40 şehriyle eş zamanlı düzenlenen Startup Weekend Women İstanbul, Salt Galata’da girişimcilik ekosisteminin katılımıyla tamamlandı. 6-8 Mart tarihleri arasında en az yüzde 50’si kadınlardan oluşan ekipler, 54 saat boyunca iş fikirlerini geliştirerek gerçek girişimlere dönüştürmek için çalıştı.

        76 girişimciden oluşan 19 ekip, üç gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Mentorlar eşliğinde iş modeli oluşturma, ürün geliştirme ve sunum hazırlığı süreçlerinden geçen ekipler projelerini jüri karşısında sundu. Değerlendirme sonucunda MusiConnect projesi ile Boundtr ekibi birinci seçilirken, Fluessent projesi ile Novacore ekibi ikinci ve Unisell projesi ile Vertex ekibi üçüncü oldu. Birinci olan Boundtr 50 bin TL, ikinci olan Novacore 30 bin TL ve üçüncü olan Vertex ise 20 bin TL’lik ödüllerini aldılar. Birinci olan ekip, Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek Global Pitch Competition’da projelerini dünyanın en büyük teknoloji fonlarından birine ve uluslararası jüriye sunma fırsatı da elde edecekler.

        “GLOBAL ÖLÇEKTE BAŞARI HİKAYELERİ…”

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Garanti BBVA olarak yaklaşık 20 yıldır girişimcilik ekosistemine bütünsel bir yaklaşımla katkı sağlıyor, kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesini ve küresel ağlara erişimini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dijitalleşme odaklı yeni ekonomide ve teknoloji alanında kadınların daha güçlü temsil edilmesini, yenilikçi ve ölçeklenebilir iş modellerinde aktif rol almalarını da son derece kıymetli buluyoruz. Techstars ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde Türkiye’deki girişimcileri dünya ile buluşturan bu platformun bir parçası olmaktan mutluyuz. Startup Weekend Women etkinliğinin İstanbul ayağında 54 saat boyunca fikirlerini geliştiren tüm girişimciler, iş birliğinin ve birlikte üretmenin ne kadar güçlü bir değer yarattığını bir kez daha gösterdi. Kadınların girişimcilik yolculuğunda cesaretlendirilmesi ve küresel mentorluk ağlarına erişiminin artması, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için anahtar noktada duruyor. Etkinliğimizde ortaya heyecan verici fikirler ve bunların hayata geçirilmesi için somut iş planları çıktı. İnanıyoruz ki bu projeler, global ölçekte başarı hikâyelerine dönüşecek yeni girişimlerin habercisi niteliğinde. Aynı zamanda teknoloji ekosisteminde kadınların görünürlüğünü ve etkisini artıracak güçlü bir dönüşümü de temsil ediyor.”

        Techstars Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Şahin ise yaptığı değerlendirmede, "6-8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz Startup Weekend, kadın girişimcilerin fikirlerini somut projelere dönüştürdükleri yoğun ve ilham verici bir üç gün oldu. Katılımcılar takımlarını kurdu, iş fikirlerini geliştirdiler ve üç günün sonunda jüri karşısında sunumlarını yaptılar. Bizi özellikle heyecanlandıran ise kazanan takımların Mayıs ayında Techstars'ın global fonu önünde sunum yapma ve dünyanın dört bir yanından gelen girişimcilerle aynı sahnede yarışma fırsatı bulacak olması. Kadın girişimciliğini yerel ölçekten küresel sahneye taşımak için bundan daha güçlü bir fırsat düşünemiyorum."

        Ana Haber Bülteni - 6 Mart 2026 (Savaşın 7. Gününde Neler Yaşandı?)

        Savaşın 7. gününde neler yaşandı? Tel Aviv'de neler yaşanıyor? Hangi ülke kimi destekliyor, ne diyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.  

