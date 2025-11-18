Habertürk
        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige: "Firmalarımıza ICO kaynaklı fonlama imkânı sunacağız"

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige: "Firmalarımıza ICO kaynaklı fonlama imkânı sunacağız"

        Garanti BBVA ile İspanya'nın ulusal kalkınma bankası ICO (Instituto de Crédito Oficial), arasında imzalanan anlaşma, İspanyol şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek üzere ilk etapta 100 milyon dolara kadar finansman sağlamayı hedefliyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, "Bu anlaşmayla birlikte, Türkiye'de İspanya ile ticari ya da yatırım ilişkisi bulunan firmalarımıza ICO kaynaklı fonlama imkânı sunacağız. Böylece hem iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendiriyor hem de müşterilerimizin büyüme yolculuğuna uluslararası bir kaynakla katkı sağlamış oluyoruz" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 13:36 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:39
        Garanti BBVA ile İspanyol ICO'dan 100 milyon dolarlık işbirliği
        İspanyol ICO ve Garanti BBVA iş birliğiyle Türkiye’deki şirketlere yeni finansman imkânı

        İstanbul (Türkiye), 18 Kasım 2025. Garanti BBVA ve İspanya’nın ulusal kalkınma bankası ICO (Instituto de Crédito Oficial), İspanyol menşeili şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan ve ilk etapta 100 milyon dolara kadar finansman sağlayacak yeni bir anlaşmaya imza attı.

        Bu anlaşma, ICO’nun International Channel Facility (Uluslararası Kanal Programı) kapsamında Türkiye’deki ilk finansman faaliyeti olma özelliğine de sahip. Program, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan stratejik konumu sayesinde Türkiye üzerinden Avrasya bölgesinde İspanyol menşeili projeleri desteklemeyi hedefliyor.

        Yeni anlaşmayı iş dünyasına duyurmak için Garanti BBVA Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte, açılış konuşmalarını İspanya’nın Türkiye Büyükelçisi Cristina Latorre, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ve ICO Uluslararası Kurumsal Finansman, Aracılık ve Devlet Fonları Genel Direktörü Fernando Salazar yaptı. Etkinliğe ICO Uluslararası Kanal Programı hakkında bilgi almak için çok sayıda şirket de katıldı. ICEX iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, “İspanya ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İş Birliğinin Güçlendirilmesi: Finansman, İş Birliği ve İspanyol Yatırımcılar İçin Pazar Erişimi” başlıklı bir panel oturumu da gerçekleştirildi. Oturumda, bölgedeki yatırım fırsatları ele alındı.

        Müşterilerimizin büyüme yolculuğuna uluslararası kaynak

        Açılışta konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, ICO ile kurdukları iş birliğinin, uluslararası bağlantıları güçlü olan şirketlere daha uygun koşullarda finansman sağlama hedefi açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, “Bu anlaşmayla birlikte, Türkiye’de İspanya ile ticari ya da yatırım ilişkisi bulunan firmalarımıza ICO kaynaklı fonlama imkânı sunacağız. Böylece hem iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendiriyor hem de müşterilerimizin büyüme yolculuğuna uluslararası bir kaynakla katkı sağlamış oluyoruz. Biz bu ortaklığı, BBVA Grubu’nun küresel gücünü Türkiye ekonomisine daha fazla değer katacak şekilde kullanma fırsatı olarak görüyoruz ve ülkemize yatırım yapan yabancı şirketler için güvenilir bir finansal çözüm ortağı olmaktan ötürü mutluyuz.” dedi.

        ICO Uluslararası Kurumsal Finansman Genel Direktörü Fernando Salazar ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “ICO olarak, Garanti BBVA ile ICO Uluslararası Kanal Programı aracılığıyla iş birliğine başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu adımla, İspanyol işletmelerin uluslararası genişlemelerini desteklemeye devam ediyor ve Latin Amerika, Karayipler, ABD ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde halihazırda yerleşik olan pazarların ötesinde yeni pazarlarda varlığımızı güçlendiriyoruz.”

        ICO’nun program kapsamında dünyadaki dokuzuncu anlaşması

        Garanti BBVA ile yapılan anlaşma, ICO’nun BBVA Grubu ile Uluslararası Kanal Programı çerçevesinde imzaladığı dokuzuncu anlaşma oldu. Söz konusu program, İspanyol şirketlerin finansman ve likidite ihtiyaçlarına kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor. Bugüne kadar ICO, BBVA Kolombiya ile iki, BBVA Peru ile üç ve BBVA Meksika ile üç olmak üzere toplam sekiz finansman anlaşması imzalamıştı.

        ICO ile Türkiye’de yapılan son anlaşma, BBVA’nın kurumsal müşterilerini destekleme konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Bu iş birliği, ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik ve İspanyol şirketlerinin uluslararası büyümesini teşvik eden projelerin geliştirilmesini hedefliyor.

