Garanti BBVA ve IVECO'dan stratejik iş birliği

Garanti BBVA ve IVECO, ticari araç finansmanı alanında uzun vadeli değer yaratmak amacıyla bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında Garanti BBVA, IVECO müşterilerine finansman çözümleri sunmayı hedefliyor. Müşteriler bayide kredi yoluyla veya dijital araç kredileri aracılığıyla finansman süreçlerini tamamlayabilecek.

Kurumlar arasındaki bu iş birliği, IVECO’nun geniş ticari araç ürün gamına erişimi kolaylaştırmayı ve IVECO CAPITAL markası altında Türkiye pazarında finansal hizmetlerde önemli bir büyüme sağlamayı amaçlıyor. Iveco Group çatısı altında bulunan finansal hizmetler yapılanması olan IVECO CAPITAL, geniş kapsamlı ve müşteriye özel finansal çözümler sunulmasına katkıda bulunacak.

REKLAM

Küçük işletme sahiplerinden büyük filo operatörlerine kadar geniş bir müşteri kitlesini kapsayan bu finansman çözümleri, hafif ticari araçlardan ağır hizmet kamyonlarına kadar IVECO’nun tüm ürün portföyü için finansal esneklik sağlıyor.

"TÜRKİYE'DE VARLIĞIMIZI GENİŞLETMEK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğine ilişkin olarak, "Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, ticari araç sektöründeki varlığımızı güçlendirme ve ülkemizde bu alanda değer yaratma hedefimiz açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bayide anında kredi çözümlerimiz ve dijital araç kredilerimizle müşterilerimizin ticari araç satın alma süreçlerinde ilk tercih olmaya ve onların işlerini büyütme yolculuklarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz" görüşünü paylaştı.