        Garanti BBVA ve IVECO'dan stratejik iş birliği

        Garanti BBVA, ticari araç markası IVECO ile, ticari araç alım süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. İş birliği kapsamında, müşterilerin bayide kredi yoluyla veya dijital araç kredileri aracılığıyla finansman süreçlerini tamamlayabilecekleri öğrenildi

        Garanti BBVA ve IVECO'dan iş birliği

        Garanti BBVA ve IVECO, ticari araç finansmanı alanında uzun vadeli değer yaratmak amacıyla bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında Garanti BBVA, IVECO müşterilerine finansman çözümleri sunmayı hedefliyor. Müşteriler bayide kredi yoluyla veya dijital araç kredileri aracılığıyla finansman süreçlerini tamamlayabilecek.

        Kurumlar arasındaki bu iş birliği, IVECO’nun geniş ticari araç ürün gamına erişimi kolaylaştırmayı ve IVECO CAPITAL markası altında Türkiye pazarında finansal hizmetlerde önemli bir büyüme sağlamayı amaçlıyor. Iveco Group çatısı altında bulunan finansal hizmetler yapılanması olan IVECO CAPITAL, geniş kapsamlı ve müşteriye özel finansal çözümler sunulmasına katkıda bulunacak.

        Küçük işletme sahiplerinden büyük filo operatörlerine kadar geniş bir müşteri kitlesini kapsayan bu finansman çözümleri, hafif ticari araçlardan ağır hizmet kamyonlarına kadar IVECO’nun tüm ürün portföyü için finansal esneklik sağlıyor.

        "TÜRKİYE'DE VARLIĞIMIZI GENİŞLETMEK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

        Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğine ilişkin olarak, "Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, ticari araç sektöründeki varlığımızı güçlendirme ve ülkemizde bu alanda değer yaratma hedefimiz açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bayide anında kredi çözümlerimiz ve dijital araç kredilerimizle müşterilerimizin ticari araç satın alma süreçlerinde ilk tercih olmaya ve onların işlerini büyütme yolculuklarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz" görüşünü paylaştı.

        IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ise şunları söyledi: "Ticari araç kullanıcıları için kalıcı değer yaratmanın, araçtan finansmana, servisten operasyonel sürekliliğe uzanan entegre bir mobilite yaklaşımıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Garanti BBVA ile kurduğumuz bu iş birliği, müşterilerimizin yatırımlarını daha sağlam temeller üzerine kurmalarına ve işlerini güvenle ileri taşımalarına katkı sağlayan önemli bir yapı taşıdır."

        IVECO CAPITAL, Finansal Hizmetler İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Stefano Crosina da, "Türkiye gibi dinamik bir pazarda varlığımızı genişletmek, coğrafi büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Birlikte, müşterilerimize en üst düzey finansal ürün ve hizmetleri sunmaya kararlıyız; bu da küresel erişim ve mükemmellik vizyonumuzu güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

