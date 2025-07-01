Garanti BBVA’dan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına daha imza attığını açıkladı.

Banka 10.5 yıl vadeli, 5'inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi, Türkiye’ye ve Garanti BBVA’nın finansal duruşuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Verilen bilgiye göre, işlem, Hazine'nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde başarı gösterdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.