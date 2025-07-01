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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA’dan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA’dan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

        Garanti BBVA 10.5 yıl vadeli, 5'inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladığını duyurdu. İşleme 2 milyar doların üzerinde talep geldiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:41
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        Garanti BBVA'dan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
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        Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına daha imza attığını açıkladı.

        Banka 10.5 yıl vadeli, 5'inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

        Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi, Türkiye’ye ve Garanti BBVA’nın finansal duruşuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

        Verilen bilgiye göre, işlem, Hazine'nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde başarı gösterdi.

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

        Garanti BBVA’nın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.

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