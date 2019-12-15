"Beni herkes gurbetçi sanıyor"

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 67. dakikada Güray Vural, 71. dakikada ve 90+4. dakikada penaltından Olarenwaju Kayode kaydetti. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 20 puana yükseldi. 17. sıradaki Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

OLAYLAR ÇIKTI

Gaziantep FK'da Güray Vural, mücadelenin 67. dakikasında attığı golün ardından rakip takım tribünlerine koşarak gol sevincini yaşadı. Güray, tribünlere önce 'sus' işareti yaptı ardından formasının arkasında yazan ismini gösterdi. Kayserispor tribünleri büyük tepki gösterirken, iki takım yedek kulübesi birbirine girdi. Hakem Özgür Yankaya yaşanan olayların ardından Gaziantep FK tercümanı ile Kayserispor malzemecisine kırmızı kart gösterdi. Olayları başlatan Güray ise sarı kart ile cezalandırıldı.

71. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golünün ardından ise Kayserispor tribünleri karıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlara çevik kuvvet müdahale etti.