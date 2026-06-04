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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı!

        Gaziantep FK'dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı!

        Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Gaziantep FK'dan seçim kararı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Gaziantep FK, olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Haziran 2026 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Haziran 2026 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını duyurdu.

        Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulunun, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olarak aşağıdaki gündem ile 19.06.2026 Cuma günü saat 14:00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 26.06.2026 Cuma günü saat 14:00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, yönetim kurulu veya denetim kurulu üyeliğine aday olmak isteyenlerin spor kulübümüz tüzüğüne uygun olarak hazırlayacakları yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ve yedek üye listelerini yazılı ve imzalı şekilde en geç Genel Kurul Toplantısı başlangıcında divan kurulunun oluştuğu ana kadar teslim etmelerine, spor kulübümüz tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündeminin Kulübümüz internet sayfasında ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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