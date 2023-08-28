Gaziantep FK'dan Rıza Çalımbay açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Rıza Çalımbay Gaziantep'e' başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.