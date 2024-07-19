Gaziantep FK, genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Gaziantep FK, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton Albion forması giyen 21 yaşındaki Polonyalı genç yıldız Kacper Kozlowski’yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Bugün Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, Başkan Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara’nın da katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlılara resmi sözleşmeye imza attı.