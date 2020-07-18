Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA

STAT: Kalyon Stadı

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 2

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosça, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Muhammet

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Gohou

Süper Lig'in 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa, daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren lacivert-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 23 puanla küme düşme hattından uzaklaştı. Kasımpaşa, ligde 33. haftaya 39 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar da, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 4-3 kazanmıştı.