Kayserispor Michal’e teklif yaptı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor'u ağırlıyor. Rövanş 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

GAZİŞEHİR - OSMANLI: 1-0 (43' Poepon)

İkinci yarı oynanıyor...

STAT: Gaziantep

SAAT: 21:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN SPORTS MAX HD 2

GAZİŞEHİR: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Prince, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem, Bjarnason, Erhan Çelenk, Poepon, Oğulcan Çağlayan

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner, Ali Eren, Numan, Anıl, Sinan Kurt, Ayuk, Burhan Eşer, Hasan, Lumanza, Mertan

TEKNİK DİREKTÖR: Osman Özköylü

Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçında Süper Lig'e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi.

2010-2011 sezonunda ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.

OSMANLISPOR

Süper Lig'e tekrar dönme mücadelesi veren Osmanlıspor, bu sezon Adana Demirspor gibi 5. kez play-off'ta yer alacak.

Başkent temsilcisi daha önceki 4 play-off'ta da Süper Lig'e çıkamadı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, 1998-1999'da Göztepe'ye, 1999-2000'de Torku Konyaspor'a ve 2013-2014'te de Samsunspor'a ilk maçlarda yenilen başkent ekibi, play-off'ta başarı sağlayamadı.