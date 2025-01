Gazze ateşkes anlaşması maddeleri ve şartları neler?

c. Her gün 50 yaralı askerin 3 kişi eşliğinde geçişine izin verilecektir. Her bir geçiş için İsrail ve Mısır'ın onayı gerekecektir.

d. Geçiş, Mısır ile yapılan Ağustos 2024 görüşmelerine göre işletilecektir.

6.⁠ ⁠Hasta ve yaralı sivillerin çıkışı:

a. Tüm hasta ve yaralı Filistinli sivillerin 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 12. maddesi uyarınca Refah sınır kapısından geçişine izin verilecektir.

7.⁠ Ülke içinde yerinden edilmiş silahsız kişilerin geri dönüşü (Netzarim Koridoru):

a. Geri dönüş 27 Mayıs 2024 anlaşmasının 3-a ve 3-b bölümleri temelinde kabul edilmiştir.

b. 7. gün, ülke içinde yerinden edilmiş sivillerin silah taşımadan ve kontrol edilmeden Raşid Caddesi üzerinden kuzeye dönmelerine izin verilecektir. 22. günde, Selahaddin caddesinden kuzeye dönmelerine de denetim olmaksızın izin verilecektir.

c. 7. günde, arabulucular tarafından İsrail tarafıyla eşgüdüm içinde belirlenecek özel bir şirket tarafından, üzerinde mutabık kalınacak bir mekanizma temelinde yapılacak araç aramasının ardından, araçların ve yaya olmayan trafiğin Netzarim koridorunun kuzeyine dönmesine izin verilecektir.

8.⁠ ⁠İnsani yardım protokolü:

a. Anlaşma kapsamındaki insani yardım işlemleri, arabulucuların gözetiminde üzerinde mutabık kalınan insani yardım protokolüne tabi olarak yapılacaktır.