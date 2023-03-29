HAK-İŞ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçici işçilerin kadroya alınmalarının daha sağlıklı ve adaletli olacağını belirterek, "Burada 11 ay 29 gün çalıştırma imkanı idareye bırakılıyor. Çaykur'da 9 bin geçici işçimizden sadece 800'ü kadroya geçebiliyor. Geçici işçi oldukları için başka bir işsizlik ödeneği yardımı alamıyor, başka bir işte çalışamıyor ve işten çıkarıldıkları için işe iade davası açamıyorlar. Bu insanların emekli olması büyük ihtimalle mümkün değil. Mağduriyetlerini gidermek gerekiyor." diye konuştu.