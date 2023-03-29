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Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 60 bin işçiyi kapsayan kadro düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp, yasalaşacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Kanun teklifi ile kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi artmış olacak. İşte 2023 geçici işçilere kadronun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe gireceği tarih...

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  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    Geçici işçiye kadro konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Meclis tarafından kabul edilen yasa teklifinin kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Peki, "Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte geçici işçilere kadroda son durum...
  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    "KADROLU İŞÇİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLACAK"

    AK Parti'li Elitaş, teklifteki, geçici işçilere kadroya ilişkin olarak "Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" ifadelerini kullandı.
  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    60 bin işçiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşandığında haberlerimizde yer alacak.
  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIYOR!

    Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

    Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.
  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. 
  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    HAK-İŞ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

    HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçici işçilerin kadroya alınmalarının daha sağlıklı ve adaletli olacağını belirterek, "Burada 11 ay 29 gün çalıştırma imkanı idareye bırakılıyor. Çaykur'da 9 bin geçici işçimizden sadece 800'ü kadroya geçebiliyor. Geçici işçi oldukları için başka bir işsizlik ödeneği yardımı alamıyor, başka bir işte çalışamıyor ve işten çıkarıldıkları için işe iade davası açamıyorlar. Bu insanların emekli olması büyük ihtimalle mümkün değil. Mağduriyetlerini gidermek gerekiyor." diye konuştu.
  • Geçici işçiye kadro TBMM'de kabul edildi! 2023 Geçici işçiye kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN GEÇİÇİ İŞÇİLERE KADRO AÇIKLAMASI

    Geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Bakan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;

     

    "Düzenleme şu anda Meclis'te. Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Geçici işçi sorununu çözüyoruz. Dosya dosya önümüzde ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT'den sonra geçici işçiler demiştik, şimdi geçici işçiler meselesi inşallah Meclisimizin vereceği kararla kapanıyor. Geçici işçiler meselesi tarihe karışacak."

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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