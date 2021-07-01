Geçmişi Olmayan Adam filmi oyuncuları kimler? Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir? Merak konusu oldu. Bourne serisinin ilk filmi olan Amerikan yapımı aksiyon türündeki filmin başrolünde birçok başarılı isim yer alıyor.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon Jason Bourne

Franka Potente Marie Helena Kreutz

Chris Cooper Alexander Conklin

Clive Owen Profesör

Brian Cox Ward Abbott

Gabriel Mann Zorn

Julia Stiles Nickolette

Adewale Akinnuoye-Agbaje Wombosi



GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM KONUSU NEDİR?

Jason Bourne bir ajandır ve kendisine verilen infaz görevlerini yerine getirmektedir. Yine kendisine verilen bir görevi yapmak üzereyken, öldüreceği kişinin ailesini fark edince yapmaktan vazgeçer fakat öldüreceği kişi kendisini vurur ve denize düşürür. Balıkçı teknesi Bourne'u bulur ve hayatını kurtarır. Bourne'un kalçasında bir lazer vardır. Lazer bir bankayı gösterir. Bourne balıkçılarla birlikte bir süre çalışır ardından Avrupa'ya gelir. Geceyi parkta geçirirken polisler tarafından rahatsız edilir. Üstünde kimlik olmayan Bourne polisler ile kavgaya tutuşur. Polisleri çok rahat bir şekilde etkisiz hale getirir ve şaşırır. Ardından şehirde bulunan bankaya gider. Gerekli kimlik bilgilerini ve notları geçtikten sonra kendisine ait olan paketi alır. Pakette birçok kimlik, silah ve yüksek miktarda para vardır. Kim olduğunu çözmeye çalışırken bankada bulunan bir ajan tarafından fark edilir ve üstlere bildirilir. Jason'ın ölüm emri verilmiştir. Başarısız olan Bourne öldürülmek istenmektedir. Polislerde de aynı zamanda Bourne'un resmi vardır ve ülkede de aranmaktadır. Bourne bunun farkındadır ve elindeki Amerikan kimliği ile konsolosluğa sığınır. Polisten kurtulmuştur fakat eskiden iş yaptığı kişiler peşine düşmüştür bu sefer. Konsoloslukta fark edilmeden ilerlerken ilk kez Marie Helena Kreutz ile karşılaşır. Dikkatini çekmiştir. Kısa süre sonra konsoloslukta çatışma başlar. Bourne büyük profesyonellik ile polisleri atlatır. Ara caddelerde dolaşırken arabaya binmekte olan Marie Helena Kreutz'u görür. Kendisine bir teklif yapar. Birlikte yolculuk yapmalarına karşılık ona para teklif eder. Marie kabul eder ve aralarındaki ilişkide böyle başlamış olur. İşler kızıştıkça Marie risk altında kalınca Jason onu Hindistan'a gönderir. Ardından işleri hallettikten sonra kendisi Hindistan'a gider ve Marie Helena Kreutz'u ziyaret eder.