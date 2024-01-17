Geçmişten günümüze uzaya gönderilen Türk uyduları

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TÜRKSAT 1C 10 Temmuz 1996 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Türksat 1C, ilk Türksat 1B olarak düşünülürken bu ismin Türksat 1A kazasından sonra sigorta aracılığyla yapılacak uyduya verilmesi sonrasında bu adı almıştır. Şu an pasif durumdadır.

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TÜRKSAT 2A 10 Ocak 2001 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Türksat 2A'nın ilk ismi Eurasiasat 1 olarak düşünülen uydunun ismi seriyi devam ettirmek için Türksat 2A olarak değiştirilmiştir. Şu an pasif durumdadır.