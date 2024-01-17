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        Haberler Gündem Geçmişten günümüze uzaya gönderilen Türk uyduları

        Geçmişten günümüze uzaya gönderilen Türk uyduları

        Türkiye'de yaşanacak tarihi an için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de (TSİ) uzaya fırlatılacak. Bu kapsamda merak edilen geçmişten günümüze uzaya gönderilen Türk uydularını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:44
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        1

        Alper Gezeravcı, ilk Türk uzay yolcusu oldu. Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak. Bu kapsamda araştırılan: "Geçmişten günümüze uzaya gönderilen Türk uyduları" konusunu derledik.

        2

        TÜRKSAT 1A

        24 Ocak 1994 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Türksat 1A, fırlatma sonrası meydana gelen roket arızası nedeniyle okyanusa düştü.

        3

        TÜRKSAT 1B

        10 Ağustos 1994 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Türksat 1B, Türksat 1A'nın yerine yapılmıştır. Şu an pasif durumdadır.

        4

        TÜRKSAT 1C

        10 Temmuz 1996 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Türksat 1C, ilk Türksat 1B olarak düşünülürken bu ismin Türksat 1A kazasından sonra sigorta aracılığyla yapılacak uyduya verilmesi sonrasında bu adı almıştır. Şu an pasif durumdadır.

        5

        TÜRKSAT 2A

        10 Ocak 2001 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Türksat 2A'nın ilk ismi Eurasiasat 1 olarak düşünülen uydunun ismi seriyi devam ettirmek için Türksat 2A olarak değiştirilmiştir. Şu an pasif durumdadır.

        6

        EUTELSAT 31A

        27 Eylül 2003 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Eutelsat 31A 2014-2018 yılları arasında Türksat tarafından Eutelsat'tan kiralanmış ve 4 sene işletilmiştir. Şu an pasif durumdadır.

        7

        TÜRKSAT 3A

        13 Haziran 2008 yılında Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılan Türksat 3A şu an aktif durumdadır.

        8

        TÜRKSAT 4A

        14 Şubat 2014 yılında Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Türksat 4A şu an aktif durumdadır.

        9

        TÜRKSAT 4B

        16 Ekim 2015 yılında Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Türksat 4B ile birlikte 50.0° Doğu yörüngesinde ilk defa bir Türksat uydusu işletilmektedir.

        10

        TÜRKSAT 5A

        8 Ocak 2021 yılında John F. Kennedy Space Center'dan fırlatılan Türksat 5A şu an aktif durumdadır.

        11

        TÜRKSAT 5B

        19 Aralık 2021 yılında John F. Kennedy Space Center'dan fırlatılan Türksat 5B şu an aktif durumdadır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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