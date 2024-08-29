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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gollerine devam ediyor - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes gollerine devam ediyor

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Lugano karşısında kaydettiği gol ile bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:15 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:22
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        Gedson Fernandes boş geçmiyor!
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        UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano maçlarında deplasmanda 2 ve iç sahada 1 olmak üzere toplam 3 gol kaydederek bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

        Tecrübeli orta saha, Lugano karşısında 11’de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Salih Uçan’a bıraktı.

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