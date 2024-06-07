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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Haziran 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta çeyreği ve altın bilezikleri kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 7 Haziran Gelinim Mutfakta'da elenen isim...

        Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de izleyiciler ile buluşan Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi çeyrek altın kazanırken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oldu. İşte, 7 Haziran 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:21
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        Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda ekrana gelen yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Damla, Kıymet, Zeynep ve Başak arasından biri bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 7 Haziran puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...

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        GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

        Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan ve haftanın en iyi performansını sergileyerek 10 altın bileziğin sahibi olan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

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        7 HAZİRAN 2024 BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Bu hafta Gelinim Mutfakta'ya veda eden yarışmacı henüz belli olmadı. Bugün yapılacak son oylamanın ardından haftanın en düşük puanını alan gelin Nursel Ergin tarafından açıklanacak. Bu hafta yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        7 HAZİRAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        7 Haziran'a ilişkin puanlar henüz açıklanmadı. Ancak 6 Haziran 2024 Perşembe gününün puan durumu şöyleydi;

        Kıymet - 18

        Damla - 14

        Zeynep - 11

        Başak - 7

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