Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda ekrana gelen yarışmada dört gelin hafta boyunca rekabet ediyor. Damla, Kıymet, Zeynep ve Başak arasından biri bugün yarışmaya veda ederken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte, 7 Haziran puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahibi hakkında merak edilenler...