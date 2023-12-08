Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Aralık 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyreği ve bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi? 8 Aralık 2023 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyreği ve bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve 10 altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Gelinlerin yarıştığı programda, kayınvalidelerin puanlarıyla haftanın ve günün birincisi belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, 8 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziği almaya hak kazanan isim Tuğba oldu. Ancak Asiye Hanım'ın hastanede olması sebebiyle bilezikleri almayı reddetti.

Günün en başarılı tabağını çıkararak en yüksek puanlarını İrem ve Tuğba aldı. Aralarında yapılan kura sonucunda çeyrek altını alan gelin İrem oldu.