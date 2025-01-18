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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gelir İdaresi'nden, "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" haberine açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Gelir İdaresi'nden, "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" haberine açıklama

        GİB, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in meyve bahçelerine denetim yaptırdığı haberlerinin yanıltıcı olduğunu belirterek, "İnceleme ihbar üzerine yapıldı, Bakanımıza gelen bir ihbar yoktur. Şikayetler merkez ve defterdarlık birimlerine yapılır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:30
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        Gelir İdaresi'nden, "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" haberine açıklama
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        GİB'den yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Şimşek şimdi de elma bahçelerine daldı" başlıklı haberin kamuoyunu yanlış ve eksik bilgilerle yanıltmak üzere bilinçli yazıldığı aktarıldı.

        Konuya ilişkin alınan ihbarda, mükellefin işletme büyüklüğünü aşacak sayıda meyve ağacı bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "İlgili bölgede ihbar üzerine inceleme ve yoklama yapıldı. Bu tip ihbarlar hiçbir şekilde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'mıza gelmez, ihbar ve şikayetler kendi mekanizması içerisinde merkez ve defterdarlık birimlerine yapılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Adil rekabet için denetim yapıldı

        Açıklamada, ihbarın ardından tespitler için gereğinin yerine getirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

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        "Yapılan tespitlerde, haberde belirtildiği üzere mükellefin arazisinde 2 bin değil işletme büyüklüğü sınırını aşan 7 binin üzerinde elma ağacı olduğu belirlenmiş, diğer çiftçilerimizin mağdur olmaması ve üreticilerimiz arasındaki rekabetin adil şekilde korunması için söz konusu denetim gerçekleşmiştir."

        GİB'in burada en temel amacının kayıt dışılığı önleyerek mükelleflerin kayıt altına alınmasını sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, bu bölgede haberde adı gecen mükellefin yanında işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan diğer mükellefler nezdinde de denetim ve yoklamaların gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

        Hukuki haklar kullanılacak

        Açıklamada, GİB'in ve ilgili birimlerin vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirmek ve incelemekle yükümlü olduğu vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

        "İhbar üzerine gerçekleştirilen incelemeler, adil ve şeffaf bir vergi denetimi sağlama amacı da taşımaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında anlaşılmaktadır ki gazete Gelir İdaresinden doğru bilgiye ulaşma gereği bile duymadan çiftçilerimiz üzerinden sadece algı operasyonu amacıyla haberi kaleme almıştır, kamuoyunu yanıltıcı habere ilişkin hukuki hakkımızı kullanacağız."

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