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İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBIA) tarafından genç girişimcileri desteklemek amacıyla Bakü’de düzenlenen "Azerbaycan Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu" küresel yatırımcılar ve start-up’ları bir araya getirdi.

’Gençlik Odaklı Geleceğe Doğru’ sloganıyla düzenlenen forumda, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmad Kawesa Sengendo ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerden farklı sektörlerden liderler ve profesyoneller katıldı.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj katılımcılara okundu. Erdoğan, mesajında, gençlerin sahiplenmesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın yarınlarının bugünden çok daha aydınlık olacağına dikkati çekti.

Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı olarak genç kardeşlerimizin diline, inancına ve kültürüne sahip çıkması bu süreçte çok büyük önem arz ediyor. Birlik olmadan dirlik olmayacağı düsturundan hareketle sizlerden ezelden ebede giden kardeşliğimizi özellikle güçlendirmenizi bekliyorum." mesajını verdi.

FİNANS OFİSİ'NİN FİNTEK ÇALIŞMALARI



Kur’an-ı Kerim okumasıyla başlayan forumda konuşan Düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bakanı Göksel Aşan, forumdan bir girişimcilik fikrinin çıkmasını önemsediklerini belirterek Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak katılım finansla ilgili yeni strateji belgesi hazırladıklarını hatırlattı. Bu alanda yeni teknolojiler ve fintek alanında yapılacak çalışmaların önemine değinen Aşan, "Türk ve İslam dünyasında katılım finansmanını büyütme çabamız var. Yakında çalışmaları tamamlanacak olan Fintek strateji belgesini de açıklayacağız. İstanbul Finans Merkezi içinde bir fintek teknoloji merkezi oluşturduk" diye konuştu.

YENİ PROJELERE KATKI

ICYF Başkanı Taha Ayhan ise gençliğin geleceğin yeniden yapılanmasında ve inşasındaki rolünü tartışmak istediklerini belirterek şunları kaydetti: ’Burada İslami Finans gibi finansal araçların yanı sıra aynı zamanda Yeşil Ekonomi dünyanın ihyasına ve imarına katkı sağlayacak ekonomik modellerin de gençlerin fikri ve kalkınma modellerini bir araya getirilmesini de hedefleyeceğiz. Azerbaycan’dan, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden startuplarımız ve girişimcilerimiz var. Gençleri her yönde destekleyeceğimiz ve gençlerin fikirlerine her yönde destek vereceğimiz bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Umuyorum ki, burada hem karar vericiler hem startuplar hem yatırımcılar hem finans sektörü bir araya gelerek yeni projelere katkı sağlayacaklardır. Geçen yapılan zirvenin neticesinde bazı startuplarımızın yatırım aldıklarını, bazı finans kurumlarımızın çeşitli yatırımlar yapmaya karar verdiğini, yatırımcılarımızın Azerbaycan olmak üzere çeşitli yatırımlar yaptığını biliyoruz. Bu noktada biz hem dikey hem de çapraz görüşmeler yapılmasını ve bir araya gelmesini gayet ediyoruz. Umuyorum ki, gençlerimizin bu noktadaki faaliyeti sonuçsuz kalmayacaktır, hayırlı sonuçlara yol açacaktır. Biz 2019’da çeşitli ülkelerde yapabilmiştik. Fakat pandemi araya girince 2020’de ancak Azerbaycan’da ve 2022 yine Azerbaycan’da yapıyoruz. 2023’den itibaren tekrar çeşitli ülkelerde, Kazan, Rusya, Ürdün, Pakistan, Nijer, Cezayir ve Bangladeş olmak üzere çeşitli ülkelerde yapmayı planlıyoruz."

BAŞARILI YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELECEKLER

Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev de oluşturulan imkanlardan gençlerin ve startupların yararlanması için girişimci ruhlu olmalarının önemli olduğuna vurgu yaparak ’Girişimcilik, öğrenmeye ve yeni bilgileri elde etmekle doğrudan bağlantılıdır. İnsanların gerçek potansiyelini göstermesi için lise ve üniversite eğitimin yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Burada yaşayarak tecrübe kazanmak, öğrenmek meselesi önemli bir konu’ dedi.

İnovasyon, yatırım, teknoloji tabanlı şirketler ve startupların uluslararası pazarda görünürlüğünün arttırılmasının hedeflendiği forumda, gençler, yeni uygulamaları keşfetme ve başarılı uluslararası projelerin yöneticileriyle bir araya gelme olanağı bulacaklar. İİT’ye üye ülkelerin karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik bilgi ağlarının kurulmasının da amaçlandığı forumda, çeşitli paneller ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek.