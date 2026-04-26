Gençlerbirliği 10 maç sonra güldü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, evinde Kocaelispor'u 1-0 yendi. Ligin alt sıralarında yer alan başkent temsilcisi, 10 maçlık galibiyet özlemine son verdi
Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:05
Gençlerbirliği ile Kocaelispor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Başkent ekibi, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi. Kırmızı-siyahlıların galibiyet golünü 34'te penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonuçla ligde 10 maç sonra galip gelen Gençlerbirliği, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.
Kocaelispor ise 36 puanda kaldı.
