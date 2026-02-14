Gençlerbirliği: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
G.Birliği'nin gollerini 18. dakikada Ali Sowe (k.k) ve 45'te Sekou Koita kaydetti. Konuk takımın golleri ise 77. ve 87. dakikalarda Mithat Pala'dan geldi.
Ayrıca ev sahibi ekibin 14. dakikada Samet Akaydın'la attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Ç. Rizespor ise 21 puana ulaştı.
Ligin 23. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.