Gençlerbirliği: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası

(İHA) - Nevşehir'de kaybolduktan yaklaşık 12 saat sonra Kahveci Dağı eteklerinde cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, baba tarafı ailesi olayın intihar olmadığını, cinayet ihtimalinin araştırılması gerektiğini savundu. Aile, dosyadaki tanık ifadeleri ile olay yerindeki keşifler arasında çelişkiler bulunduğunu ileri sürdü.