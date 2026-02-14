Canlı
        Gençlerbirliği: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Gençlerbirliği: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:47
        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Natura Dünyası Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

        G.Birliği'nin gollerini 18. dakikada Ali Sowe (k.k) ve 45'te Sekou Koita kaydetti. Konuk takımın golleri ise 77. ve 87. dakikalarda Mithat Pala'dan geldi.

        Ayrıca ev sahibi ekibin 14. dakikada Samet Akaydın'la attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 23 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Ç. Rizespor ise 21 puana ulaştı.

        Ligin 23. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

        Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası

        (İHA) - Nevşehir'de kaybolduktan yaklaşık 12 saat sonra Kahveci Dağı eteklerinde cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, baba tarafı ailesi olayın intihar olmadığını, cinayet ihtimalinin araştırılması gerektiğini savundu. Aile, dosyadaki tanık ifad...
