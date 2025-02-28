Gençlerbirliği: 3 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-0 yendi.

Bu galibiyetle puanını 47 yapan Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

Gençlerbirliği-Manisa FK karşılaşmasını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile Ankara Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ertuğrul Onat da izledi.