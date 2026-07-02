Arda Çakmak: FIFA ya da UÇK'ya borcumuz yok!

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Arda Çakmak, kendisinin katılamadığı yönetim kurulu üyelerinin toplantısında oluşturulan komiteler nedeniyle olağanüstü genel kurur kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Arda Çakmak, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde olağanüstü genel kurul kararı ve çalışmalarına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı için İstanbul'a gittiği gün yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Toplantıda sponsorluk konuşulmadığını, bazı komiteler kurulduğunu öğrendim. Transfer komitesi, sponsorluk ve reklam komitesi, mali hesapların incelenmesi ve kulübümüzün tüm muhasebesinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesi komitesi, icra kurulu komitesi... Gençlerbirliği'nde 1999'da İlhan Cavcav ile çalışmaya başladım, başkanın olmadığı bir icra komitesi daha görmedim. İlhan Cavcav bu işi bilmiyor muydu, Niyazi Aktaş bilmiyor muydu? Bu kararların hepsinde başkanın adı olur. Bu komitelerin hiç birisinden haberim yok. Bu resmen kulüp başkanını devirelim, sindirelim, bıraktıralım kararıdır."

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Arda Çakmak, "Kongrede benim Gençlerbirliği'ne ne kadar para verdiğimi, ne aldığımı herkes görecek ama bu iftirayı atanlar ne diyecek onu merak ediyorum." dedi.

Toplantının usul yönünden de hatalı olduğunu dile getiren Çakmak, "O kadar özensizler ki hazırun cetveli 3 Haziran tarihli, aldıkları karar 26 Haziran'da. Bari şuna bir dikkat edin. Burası koskoca Gençlerbirliği Kulübü, siz bu kulübü böyle mi yöneteceksiniz? Hazırun cetveliyle kurul kararı birbirini tutmuyor. Bu insanlar Gençlerbirliği'ni mi yönetecekler? Bir de noter bunu onaylıyor nasıl onaylıyorsa. Onunla ilgili de gerekli hukuki işlemlere başlayacağız." diye konuştu.

"25 TEMMUZ'DA GENEL KURULUMUZ OLACAK"

Yönetim kurulu üyelerinin bu davranışlarından sonra genel kurul kararı almak zorunda kaldıklarını vurgulayan Arda Çakmak, "Bu şekilde devam etmenin bir anlamı yok. Ya onlar bırakacak ya biz bırakacağız. Bu kadar kötü günlerde bu kulübe sahip çıkan birisi olarak, başkan olarak bırakmayacağıma göre, 'Arkadaşlar bıraksın.' dedim. Onlar da bırakmayacaklarını söylediler. 'O zaman en güzeli genel kurul kararı alalım genel kurul kimi seçerse o devam etsin.' dedik. 18 Temmuz'da olağanüstü genel kurul kararı aldık. Yeterli çoğunluk sağlanmazsa 25 Temmuz'da genel kurulumuz olacak." ifadelerini kullandı.Genel kurula kadar tek imza yetkisinin kendisinde olduğunu aktaran Çakmak, şöyle devam etti:"Başkanlık için birkaç aday arkadaşımız var. Allah hepsini muvaffak etsin, inşallah başarılı da olurlar. Gençlerbirliği'nin önünde 7-8 ciddi sorun var. Bunu bilsinler ki SGK ve vergi borçları bulunan takımların transfer tescili yapılamıyor. Şu anda bizim de böyle bir sıkıntımız var ama devlet bu konuyla ilgili bir yapılandırma çıkartacaktı, 15 gün önce çıktı. Kulübün yaklaşık 110 milyon lira SSK, 100 milyon liraya yakın da vergi borcu var. Bunların taksitlendirilmesi lazımdı, devlet bu imkanı sağladı, 72 aya böldü. Bununla ilgili çalışmanın yapılması lazım ki transfer tahtamız açılsın. Bu en önemli konu."

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"FIFA YA DA UÇK'YA BORCUMUZ YOK, YAKLAŞIK 800 BİN EURO PARA ÖDEDİK"

Eryaman Stadı'nın tahsisi ve kiralanmasıyla ilgili de çalışmanın sürdüğünü aktaran Arda Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bekleyen UÇK ya da FIFA dosyamız kalmadı, hepsini ödedik. Ama gelecek dosyalar var. 1-2 tane yapılmış fesihler var. Bizden önceki dönemde ödenmemiş, bunları sıraya dizmiştik. Dört bekleyen futbolcu alacaklarımız var. Biz mayıs ayına kadar bütün futbolcu alacaklarını ödedik. Futbolcuların mayıs ve haziran ayı alacakları duruyor. Onların ödenmesi lazım. Yani 26 Temmuz sabahı olacak şeylerden bahsediyorum. Aday arkadaşların hepsi bunu bilsin. FIFA ya da UÇK'ya borcumuz yok, yaklaşık 800 bin avro bu dosyalara para ödedik. Hepsini kapattık. Bunların hepsi de bizden önceki dönemden gelen dosyalardı. Bu paraları öyle ya da böyle bulduk. Cebimizden koyduk, her ne kadar koymadığımı iddia eden arkadaşlar varsa da genel kurulda görecekler ne koyup koymadığımı."

Sponsor ve reklam gelirlerinde büyük düşüşler olduğu için birçok kulübün transfer yapamadığını dile getiren Çakmak, "Bu 10+4 yabancı kuralından dolayı yerli oyuncuların maliyetleri inanılmaz katlandı. Yani geçen sene 10 liraya oynayan oyuncuyu bu sene 20 liraya ikna edemiyorsunuz. Metin Diyadin hocam ve ekibi transferlerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Metin hocamın acil istediği üç mevki için çalışma yapılıyor. Bu üç mevkiyi tamamladıktan sonra alternatif oyuncular ve belki 1-2 nokta transferi yapabiliriz. Finansal anlamda bütün kulüplerde sıkıntılar Gençlerbirliği'nde de var." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİME TALİP OLANLARIN CEBİNDE 10 MİLYON EURO PARA OLMASI LAZIM"

Arda Çakmak, kulübün bazı borçlarının kapatılması gerektiğini anlatarak, "Yönetime talip olanların cebinde 10 milyon avro para olması lazım. Yoksa en fazla eylül ayında kongre diye çıkarlar buraya. Net söylüyorum. Kulübü bugünden önümüzdeki mayıs ayına götürmek için 10 milyon avro para lazım." şeklinde konuştu.

Çakmak, "Ben 10 milyon avroyu büyük ihtimalle bulurum, bulamazsam zaten aday da olmam. Görüşmeler iyi gidiyor, hiçbir sıkıntı yok. İnsanların son 6-8 ayda bana güveni oluştuğunu hissediyorum. Kesinlikle adayım, bu parayı da bulacağıma inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"TRABZONSPOR'DAN KALECİ VE BAZI OYUNCULAR İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Teknik direktör Metin Diyadin'in isteği üzerine 3 oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çakmak, "Trabzonspor'dan kaleci ve bazı oyuncular için görüşmelerimiz sürüyor. Trabzonspor'dan kaleciyle beraber birkaç futbolcuyu hocamız istiyor. Onlarla ilgili Trabzonspor'un kararını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Çakmak, "Birileri Gençlerbirliği'ni ele geçirmeye çalışıyor bunu bilin. İşin ilginç tarafı da bu hareketlere öncülük eden insanlar 6 ay önce bu kulübün yolunu bilmeyen insanlar. Burada benim de hatam var. Bunların hepsini ben aldım bu kulübe, yönetimime yazdım. Ben bunlara bir mevki verdim. Yüzde 90 ben hatalıyım, görememişim." dedi.

İsim sponsorluğu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Çakmak, "Satışa sunduğumuz 8 bin kombinenin yüzde 99'u satıldı, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Localarımızla ilgili büyük kısmının görüşmeleri yapıldı, bir kısmının parası alındı." ifadelerini kullandı.