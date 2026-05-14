        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden transfer yasağı açıklaması!

        Gençlerbirliği'nden transfer yasağı açıklaması!

        Gençlerbirliği Kulübü, eski futbolcularından Iliuta Daniel Popa ile yapılan sözleşme fesih protokolü sürecinde yaşanan teknik bir gecikme ve buna bağlı olarak FIFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağına ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Iliuta Daniel Popa ile 7 Şubat 2025 tarihinde eski başkan Osman Sungur ve eski genel sekreter Taner Ünlü tarafından imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmesi, 10 Eylül 2025 tarihinde tarafların karşılıklı mutabakatıyla sonlandırılmıştır." denildi.

        Açıklamada, fesih protokolü kapsamında futbolcuya 250 bin avro ödenmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek, "İlgili protokol uyarınca toplam meblağın 200 bin avroluk kısmının 10 Eylül 2025 tarihinde kalan 50 bin avroluk kısmının ise 10 Ekim 2025 tarihinde ödenmesi hususunda mutabık kalınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Kulüp açıklamasında, "Ödeme sürecine dair detayların paylaşıldığı açıklamada, 200 bin avroluk ilk taksitin belirtilen tarihte sorunsuz şekilde yatırıldığı, ancak 50 bin avroluk ikinci taksitin 10 Ekim 2025 yerine gecikmelerden doğabilecek olumsuz sonuçlar (günlük faizler, disiplin cezaları vb.) göz önünde bulundurularak 7 günlük bir gecikmeyle 17 Ekim 2025 tarihinde ödendiği bilgisi verildi." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada kulüp, eski başkan Osman Sungur ve eski genel sekreter Taner Ünlü tarafından imzalanan söz konusu protokolde yer alan ve en küçük bir gecikmede dahi kulübü ağır cezai şartlarla karşı karşıya bırakan maddelerin altını çizerek, bu bir haftalık aksama nedeniyle futbolcunun FIFA'ya başvurduğuna dikkati çekti.

        Açıklamanın sonunda, "FIFA nezdinde yürütülen dava neticesinde, kulübün protokolde yer alan cezai şartlar uyarınca 25 bin avro ödemesine hükmedildiği ve bu bedele istinaden uygulanan geçici transfer yasağı kararının 14 Mayıs 2026 tarihinde TFF aracılığıyla kulübe tebliğ edildiği bildirildi. Karara bağlanan bu meblağın kulübümüz tarafından ödenmesiyle birlikte söz konusu transfer yasağının ivedilikle kaldırılacağını kamuoyuna ve değerli Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına saygıyla bildiririz." denildi.

