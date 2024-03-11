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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği yeniden Eryaman Stadyumu'na dönüyor - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği yeniden Eryaman Stadyumu'na dönüyor

        Son iki iç saha maçına Aktepe Stadı'nda çıkan Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ağırlayacağı Kocaelispor ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:48 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:48
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        Gençlerbirliği yeniden Eryaman Stadı'nda!
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        Trendyol 1. Lig'de son iki iç saha maçına Aktepe Stadyumu'nda çıkan Gençlerbirliği, bu hafta Kocaelispor ile evinde oynayacağı karşılaşmaya Eryaman Stadı'nda çıkacak.

        Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "15 Mart Cuma günü saat 20.30’da Kocaelispor'la oynayacağımız Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşması, aynı gün ve saatte, Eryaman Stadyumu’nda oynanacaktır. Değerli taraftarlarımıza önemle duyurulur." denildi.

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