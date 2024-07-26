Gençlere siber güvenlik alanında uzmanlaşma imkanı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumu imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, teknoparkı olan Ankara ve Ege üniversiteleri ile Gebze ve İstanbul teknik üniversiteleri bünyesinde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 güz döneminde Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Ön Lisans Programı'yla eğitime başladı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 4 ilde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 10 binden fazla ön lisans programı arasında taban puanlar baz alınarak yapılan sıralamada ilk 10'a girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu taban puanlara göre ilk sırada yer alırken, Gebze Teknik Üniversitesi 4'üncü, Ankara Üniversitesi 6'ncı ve Ege Üniversitesi 8'inci sıraya yerleşti. Geçen dönem 25 kişilik kontenjanlara sahip bu okullara yeni dönemde 100 öğrenci alınacak. REKLAM 2023-2024 döneminde öğrencilerin ortalama yüzde 30'u birini sınıfa devam ederken, kalanı İngilizce hazırlık eğitimi gördü. Birinci sınıfa devam eden öğrenciler, temel programlamadan bilişim ve ağ teknolojisine, işletim sistemleri ve güvenliğinden siber güvenliğe girişe, veri tabanı uygulamalarından güvenli ağ tasarımına, cihaz yönetimiyle sanallaştırmadan bulut teknolojilerine kadar çok farklı konuda dersler aldı. Öğrencilere ikinci sınıfta da sızma testi, mobil teknolojiler ve güvenliği, güvenli yazılım geliştirme, siber güvenlik yönetişimi ile siber olay yönetimi konularında dersler verilecek.

BURS VE STAJ İMKANI Okullara, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının katkılarıyla başlatılan "Sektörel İşbirliği Programı"yla burs ve eğitmen desteği verilirken, böylece firmalar ve öğrencilerin yakın temasta olması da sağlanıyor. Firmalarla staj, bitirme projesi, mesleki eğitim konularda da işbirliği yapılıyor. Öğrenciler, teorik bilgilerin pratikte nasıl kullanıldığını öğrenme imkanı buluyor. Son sınıf öğrencileri için de zorunlu iş yeri eğitim uygulamasına başlanacak. Bu kapsamda da yine Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalardan destek alınacak.