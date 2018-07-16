Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en prestijli tenis turnuvası olan Wimbledon'da Yankı Erel'in partneri ile şampiyonluğa ulaşması, ülke sporumuzun geleceği adına bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Bu başarısıyla tenis tarihinde grand slam turnuvası kazanan ilk erkek Türk tenisçi olarak da tarihe geçen milli sporcumuzun kariyer yolculuğuna daha nice başarılarla devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yankı Erel'i ve bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyor, milletimize yaşattıkları gurur ve mutluluktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."