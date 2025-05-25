Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Abu Dabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague organizasyonunun final etabında Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Yine yeniden Turkish Airlines #EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko!🇹🇷🏆 pic.twitter.com/aqk4FOjP8V — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 25, 2025

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupasını kendisi adına ikinci, ülkemiz adına ise dördüncü kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarının gelmesinde emeği geçen başta sporcular olmak üzere, teknik heyete ve istatistikçisinden malzemecisine kadar tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum."