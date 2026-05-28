Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın

        Bakan Osman Aşkın Bak: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe takım otobüsünün 11 yıl önce Trabzon'da uğradığı silahlı saldırının yeniden gündeme gelmesiyle ilgili, "Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın"

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen bayramlaşma töreninde Bak'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti.

        Gerçekleşen bayramlaşma programının ardından konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğunu hatırlatarak, "Özellikle spor organizasyonları açısından verimli bir yıl oldu. Milli takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası'na gidecek. Ben buradan mesaj vermek istiyorum. Şu anda milli takımımız, Riva'da kampta. Onlara başarılar diliyoruz. Bizim Çocuklar'a 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Kamptalar, çalışıyorlar. 1 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'nda Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı var. Ardından Amerika'ya gidiyorlar ve orada da Venezuela ile hazırlık maçı oynayacaklar. Ardından ilk maçımız Kanada ile Vancouver'da. Onlara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yeniden gündeme getirdiği Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla sorulan soruyu yanıtlayan Bak, "Biliyorsunuz süreç takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da gerek üzerine düşen görevi yapacaklar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçak kurbanlık denetimi

        İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere 626 bin 189 lira ceza kesildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını