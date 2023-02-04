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Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali

Avrupa Yakası ve Geniş Aile gibi bir döneme damgasını vuran dizilerde rol alarak büyük üne kavuşan Bihter Dinçel, bu zamana dek birçok karaktere hayat verdi. İşte, şu anda 41 yaşında olan Bihter Dinçel'in son hali...

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  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali

    Aslında felsefe bölümünden mezun olan Bihter Dinçel, yönünü daha sonra tiyatroya çevirdi. 1982 yılında doğan oyuncu, Avrupa Yakası dizide oynadığı Zeynep Hacer Aksoy karakteri ve Geniş Aile dizisindeki Nazan karakteriyle büyük bir üne kavuştu. 
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali

    Kendi yazdığı "Hiç", "Bak bir bulut ağlıyor" ve tek kişilik "Ayna Ayna" oyunları ile "Evcilik" oyununda rol alan Dinçel, 2008 yılında Barış Dinçel ile evlendi. Çiftin şu anda Yağmur Ali isimli bir oğlu var.
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali

    Oyuncu şu anda TRT'de devam eden Yürek Çıkmazı isimli dizide Birsen karakterine hayat veriyor. 
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali

    İşte, Bihter Dinçel'in son hali...
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali
  • Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali
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