Geniş Aile'nin Nazan'ı seneler geçmesine rağmen büyülüyor! İşte son hali

Kendi yazdığı "Hiç", "Bak bir bulut ağlıyor" ve tek kişilik "Ayna Ayna" oyunları ile "Evcilik" oyununda rol alan Dinçel, 2008 yılında Barış Dinçel ile evlendi. Çiftin şu anda Yağmur Ali isimli bir oğlu var.