Camdaki Kız Nalan'ın babası ortaya çıktı!

FERİDE GERÇEKLERİ ŞU SÖZLERLE ANLATTI

Feride ölmeden önce Nalan'a babası hakkında şu cümleleri kurar; "Öz be öz kardeşim annene, bütün hayatıma, en güzel şeyim canım kızıma tecavüz etti. İçimdeki bu yarayla kızımın kızına annelik yapmak çok zordu. Affet beni kızım affet ki kalbinde affedememenin acısı kalmasın."