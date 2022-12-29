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Camdaki Kız Nalan'ın babası ortaya çıktı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi fragmanı ile gündeme geldi. 29 Aralık Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde Nalan annesinden tüm gerçekleri öğrenir ve yıkılır. Hayri Nalan'ın peşini bırakmazken aile içinde büyük kavgalar çıkar. Son olarak ise Feride Hanım'ın ölüm haberi tüm evi sarsar. İşte Camdaki Kız yeni bölümde yaşananlar ve Nalan'ın gerçek babası...

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  • Gerçekler ortaya çıktı! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kim? Kanal D Camdaki Kız Engin Alkan (Metin) kimdir?

    Her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız dizisinde, Nalan tüm gerçekleri öğreniyor. Gerçekler karşısında yıkılan Nalan, annesi Feride ile yüzleşiyor. Sonrasında babasıyla görüşmeye giden Nalan'ı yeni sürprizler bekliyor. İşte Nalan'ın gerçek babası Metin hakkında merak edilenler...
  • Gerçekler ortaya çıktı! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kim? Kanal D Camdaki Kız Engin Alkan (Metin) kimdir?

    CAMDAKİ KIZ NALAN'IN BABASI ORTAYA ÇIKTI

    Camdaki kız yeni bölüm fragmanında Nalan babası ile buluşmaya gider. Feride hanım da buluşmaya gider ve onları dinlemeye başlar. Sahne ise babasının Nalan'a "Merhaba kızım" demesiyle son bulur.
  • Gerçekler ortaya çıktı! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kim? Kanal D Camdaki Kız Engin Alkan (Metin) kimdir?

    FERİDE GERÇEKLERİ ŞU SÖZLERLE ANLATTI

    Feride ölmeden önce Nalan'a babası hakkında şu cümleleri kurar; "Öz be öz kardeşim annene, bütün hayatıma, en güzel şeyim canım kızıma tecavüz etti. İçimdeki bu yarayla kızımın kızına annelik yapmak çok zordu. Affet beni kızım affet ki kalbinde affedememenin acısı kalmasın."
  • Gerçekler ortaya çıktı! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kim? Kanal D Camdaki Kız Engin Alkan (Metin) kimdir?

    CAMDAKİ KIZ METİN KİMDİR?

    Camdaki Kız dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Nalan'ın hiç görmediği babası diziye dahil olacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisine usta oyuncu Engin Alkan, Nalan’ın babası Metin karakterini canlandıracak.
  • Gerçekler ortaya çıktı! Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası kim? Kanal D Camdaki Kız Engin Alkan (Metin) kimdir?

    ENGİN ALKAN KİMDİR?

    Engin Alkan, İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu ve rejisördür. 1984–1989 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi gördü. Birçok yapımda rol alan oyuncu Camdaki Kız dizisiyle ekran macerasına geri döndü. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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