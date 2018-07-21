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Çin kulübü Hebei China Fortuna, 2016 yılında Gervinho'yu transfer ederken İtalyan devi Roma'ya 18 milyon Euro ödemişti. Önemli bir kariyere sahip olan Gervinho daha önce Arsenal forması da giymişti. Patlayıcı sürati ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Fildişili futbolcu daha önce de Türk kulüplerinin gündemine gelmişti. (Takvim)