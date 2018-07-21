Golcü arayan G.Saray birçok isimle ilgilenirken, Çin’den iddialı bir haber geldi. Buna göre, Hebei China Fortune’da forma giyen Gerivinho, 4 yabancı kuralı nedeniyle B takıma gönderilirken, yıldız oyuncu bu gelişme üzerine rotasını Avrupa'ya çevirdi.
Hebei Fortune kulübünde kadro dışı bırakılan Gervinho, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi... Yönetim düşünmek için 1 hafta süre istedi.
Alınan bilgilere göre G.Saray yönetimi, düşünmek için 1 hafta süre istedi. Fatih Terim'in 31 yaşındaki Fildişili Gervinho ile ilgili vereceği kararın ardından gereken adımlar atılacak. Rapor olumlu olursa yıldız futbolcu ile görüşülecek.
Sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun Galatasaray'ın dışında Fransız kulübü Marsilya'ya önerildiği belirtildi. Gervinho'nun da yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediliyor.
Çin kulübü Hebei China Fortuna, 2016 yılında Gervinho'yu transfer ederken İtalyan devi Roma'ya 18 milyon Euro ödemişti. Önemli bir kariyere sahip olan Gervinho daha önce Arsenal forması da giymişti. Patlayıcı sürati ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Fildişili futbolcu daha önce de Türk kulüplerinin gündemine gelmişti. (Takvim)
STOPERDE ARAYIŞ
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSV ile oynanan hazırlık maçında defansta yaşanan zaaflar nedeniyle stoper arayışına hız verdi. Listenin ilk sırasında Jason Denayer var. Belçikalı oyuncuyu tekrar kiralamak için Manchester City ile temaslar sürüyor.
.Juventus'tan Schalke'ye geri dönen Benedikt Höwedes, Monaco'da durumu netleşmeyen Kamil Glik ve Dortmund'un oyuncusu Ömer Toprak'ın şartlarının araştırıldığı ve uygun olması halinde temasa geçileceği belirtiliyor. Höwedes için Schalke sportif direktörü Heidel'in Çin kampına götürülmeyeceğini açıklaması umutları artırırken, Monaco'nun kampına katılan Glik için kararı Fransızları'ın teknik adamı Jardim verecek. (Fotomaç)
VERISSIMO İDDİASI
İtalyan sitesi Calciomercato, Galatasaray'ın Santos'un 23 yaşındaki stoperi Lucas Verissimo ile ilgilendiğini ileri sürdü. Brezilya ekibinin, Real Betis'in yaptığı teklifi yeterli bulmadığını belirten site, önümüzdeki hafta Galatasaray ile görüşme yapılacağını yazdı.
EMRE İÇİN TEKLİF
Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Emre Akbaba için Alanyaspor'a yeni bir teklif yaptığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılı takım, Akdeniz ekibine yıldız futbolcu için son olarak 2,5 milyon euro artı Tolga Ciğerci'yi önerdi. (Fanatik)
MUSA'DA BEKLEYİŞE DEVAM
Forvet adayları arasındaki yerini koruyan Ahmed Musa'nın transferi için bekleyiş devam ediyor. Bonservisi Leicester'da bulunan 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın yanı sıra CSKA Moskova ile de görüştüğü bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, Musa'yı kiralarken satın alma opsiyonunu da almayı düşünüyor.
Nijeryalı yıldızla anlaşan Galatasaray'da, sırada yönetimi ikna etmek var. Gelecek hafta yapılacak İngiltere çıkarmasındaki duraklardan biri de Leicester olacak. (Fanatik)
YASİN BAŞAKŞEHİR'E
Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Yasin Öztekin, Medipol Başakşehir'le ön görüşme yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul ekibi ile masaya oturacağı bildirildi. Yasin daha önce Bursaspor ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. (Fotomaç)
ROTA RADU
Ahmet Çalık ve Lionel Carole'la yollarını ayıracak olan Galatasaray, rotayı Lazio'da forma giyen Stefan Radu'ya çevirdi. Fenerbahçe de 31 yaşındaki Rumen savunma oyuncusu için İtalyan ekibiyle temasa geçti. (Sabah)
MAİCON TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Savunmayı toparlaması için transfer edilen Maicon topun ağzında. Brezilyalı oyuncu için 'Şampiyonlar Ligi'ni kaldıramaz' görüşü ağırlık kazandı. Yönetimin iyi bir teklif gelirse Maicon'u satmaya hazır olduğu, yerine daha çabuk bir oyuncu alınacağı gbelirtiliyor. Maicon, Sao Paulo'dan geçen sezon 7.5 milyon euro'ya gelmişti. 29 yaşındaki stoperin 2021'e kadar kontratı var. (Fotomaç)
CAROLE'ÜN BİLETİ KESİLDİ
Terim’in İsviçre’de denemeye aldığı Fransız sol bek yine sınıfta kaldı. Yönetim ‘satış’ için düğmeye bastı. Terim'in PSV maçında ilk 11'de görev verdiği Carole yaptığı hatalar ile saç baş yoldurdu. Yönetim tecrübeli sol bekin satılması için hemen gerekli çalışmalara başladı.
DOĞAN CAN'DA TOP TERİM'DE
Galatasaray’ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, İsviçre kampındaki performansıyla göz doldurdu. Kadroda rotasyona girebilmek adına elinden geleni yapan genç yeteneğin yükselişi; Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin gözünden kaçmadı. Doğan Can için şimdiden birçok transfer teklifi geldiği, Terim’in ise son kararını kamp sonrası vereceği öğrenildi. (Fanatik)
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