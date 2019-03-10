Ligde 44 puanla 5'inci sırada yer alan ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz'in Porto takımına elenen Roma'da, teknik direktör Eusebio di Francesco ile yollar ayrılmış ve sezon sonuna kadar Claudio Ranieri göreve getirilmişti.

Romanya'da hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul ile şampiyonluk da yaşayan Gheorghe Hagi, Roma'nın başına geçeceği iddialarıyla ilgili konuştu.

Roma teknik direktörü olma fikrinden çekindiğini dile getiren efsanevi futbol adamı, "Bir gün harika bir takımı çalıştırmayı isterim ancak Roma'nın başına geçme fikri beni korkutuyor. Roma, Avrupa'nın en iyisi olabilecek bir imparatorluk. Benim ruhumda da kazanmak var. Ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İddialarla ilgili konuşmayı sürdüren Rumen çalıştırıcı, "Romanya'dan Roma'ya uzun bir yol var, her şey olabilir. Geleceğin ne göstereceğini kimse bilemez. Şu anda burada iyi hissediyor ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum" dedi.