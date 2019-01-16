Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "2019’un ilk Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. Hal fiyatlarındaki gelişmeler ve lisanslı depoculukta gelinen noktanın yanında, Hal Yasası ve Erken Uyarı Sistemi çalışmalarını ele aldık. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında önemli bir çalışma başlattık" dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 15, 2019

Gıda Komitesi toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ilgili kurum başkanları katıldı.