Ginkgo biloba; belki de çoğunuzun duymadığı bir ağaçtır. Ülkemizde “Mabet Ağacı” olarak da bilinen ginkgo biloba ağacı birçok hastalığın tedavisinde kullanılmasıyla son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Mabet ağacı kendine has bir ağaç olup yakın türü ve benzerleri bulunmayan bir ağaçtır. Özellikle yurt dışında bu ağaç türüne olan ilgi büyüktür. Genellikle yaprakları kullanılır. Yapraklar ile ginkgo biloba çayı yapılıp içilebilir. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki birçok ülkede hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yapımında kullanılmaktadır. Bu ilaçlar sayesinde birçok hastalığın tedavisi sağlanır, şifa bulunur. Özellikle beyin ile ilgili olan hastalıklarda oldukça faydalıdır. Bitkiyle ilgili araştırmalar hala devam etmektedir. Alzheimer yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir rahatsızlık olup oldukça can sıkıcı bir hastalıktır. Bu şifalı ağacın yaprakları sayesinde alzheimer hastaları şifa bulacak ve unutkanlık gibi sorunlarını gidereceklerdir.



Ginkgo Biloba’nın Faydaları Nelerdir?



• Konsantrasyonu Arttırır: Gingko bilobanın beyin fonksiyonları ile ilgili faydaları olmasının nedeni anti-enflamatuvar etkisi olması, antioksidan etkisi, oksidatif dtresi azaltıp beyinde sirkülasyonu arttırması ile bağlantılıdır.

• Unutkanlık ve Alzheimer Riskini Azaltır: Bilişsel performansı arttırarak, hafızayı güçlendirir. Özellikle ileri yaşlarda yaşanabilen bu sorunlar için önceden alınmaya başlanarak önlem alınmalıdır.

• Kaygı ve Depresyon Üzerinde Etkilidir: Araştırmalar gingko bilobanın vücudun stresle başa çıkmasını sağlayan ve stres hormonları üzerinde baskı kuran faydası olduğunu belirlemiştir.



• Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliğini Yavaşlatır: Gingko biloba ile kombine yapılan tedavilerde düzenli kullanım sonucunda hiperaktivite ve dikkat eksikliği üzerinde olumlu etkileri tespit edilmiştir. Konsantrasyonu arttırdığı için de hafıza durumu ve görev tamamlama konularında fayda sağlar.

• Libidoyu Arttırır: Gingko biloba kan damarlarını rahatlatması ile genital bölgelere kan akışını hızlandırır ve üreme sağlığı konusunda da faydalıdır.

• Baş ağrısı ve Migren Üzerinde Faydalıdır: Stres ve halsizlik konusunda önemli bir destek olan gingko biloba; kafadaki basıncı azaltır, damarları gevşetir ve migrene kadar uzanan baş ağrılarını çok ciddi azaltır.

• Astım Belirtilerini Azaltır: Enfeksiyonu engellediği için antioksidan özelliği ve sinir sistemi üzerinde fayda sağlar. Hastalar genellikle nefes alma konusunda rahatladıklarını belirtmişler.

• Hemoroidi İyileştirir: Hemoroid kanamalarında ciddi fayda sağlar. Ağrı hissini azaltır ve enfeksiyonu engeller bu nedenle hemoroid konusunda önemli bir destektir.

Ginko Biloba Çayı Faydaları Nelerdir?

Ginkgo Biloba çayı; bu özel bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Ginkgo Biloba çayının birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar arasında, kalbin korunması, cinsel isteğin arttırılması ve Alzheimer geciktirici yer almaktadır. Baş ağrısı ve migrene iyi gelen Ginkgo Biloba çayı, bunların yanı sıra kan dolaşımını arttırır, depresyona iyi gelir ve Parkinson hastalığına iyi gelmektedir.

Ginkgo Biloba Çayı Nasıl Yapılır?

Ginkgo Biloba çayının yapımı oldukça basittir. İsterseniz marketten alınan Ginkgo Biloba bitkisini poşet çay niyetine sıcak suda demlersiniz, isterseniz de Ginkgo Biloba bitkisini alıp evde sıcak suyun içerisinde doğal olarak yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise Ginkgo Biloba çayı hazırlanırken demleme süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.