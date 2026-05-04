        Haberler Spor Voleybol Giovanni Guidetti: Mükemmel bir sezon geçirdik

        Giovanni Guidetti: Mükemmel bir sezon geçirdik

        CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan VakıfBank için medya günü düzenlendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başantrenör Giovanni Guidetti, "Mükemmel bir sezon geçirdik. Takım çok çalıştı. Her gün salonda daha iyi olabilmek için çok çalıştık. Adım adım yükseldik. Çok iyi voleybol oynadık. 3 kupa gerçekten mükemmel. Son 1,5 ay takım, birlik olarak gereken her şeyi yaptı. Çok özel bir sezondu." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:05 Güncelleme:
        "Mükemmel bir sezon geçirdik"

        CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley turnuvalarında zafere ulaşan VakıfBank için medya günü düzenlendi.

        VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleşen medya gününün ardından VakıfBank Başanrentörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Zehra Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        GIOVANNI GUIDETTI: ÇOK ÖZEL BİR SEZONDU

        Her gün daha iyi olabilmek için çok çalıştıklarına vurgu yapan VakıfBank Başanrentörü Giovanni Guidetti, “Çok mutluyuz. Mükemmel bir sezon geçirdik. Takım çok çalıştı. Her gün salonda daha iyi olabilmek için çok çalıştık. Adım adım yükseldik. Çok iyi voleybol oynadık. 3 kupa gerçekten mükemmel. Son 1,5 ay takım, birlik olarak gereken her şeyi yaptı. Çok özel bir sezondu. Ayça, Derya, Sıla ve Chiaka son sezonunu geçirdi. İlk sezonunu geçirenler de vardı. VakıfBank her zaman büyük bir aile. Kulübe, aileme, oyuncularıma ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        "4 OYUNCU AYRILDIĞI İÇİN ÇOK MUTSUZUM"

        Takımdan ayrılacak olan oyuncular için mutsuz olduğunu ifade eden Guidetti, sözlerini ise şöyle noktaladı:

        “Ayça ile 13 ya da 14 sezon beraber çalıştık. Sıla’yı hatırlıyorum çok küçüktü. Derya da aynı şekilde. Chiaka mükemmel birisi, VakıfBank’ın kalbinde. Bu 4 oyuncu ayrıldığı için çok mutsuzum. Hayat böyle, bu profesyonel bir spor. Ayça’ya çok teşekkür ediyorum. Kaç kupamız var bilmiyorum ama Ayça bizimle çok kupa kazandı. Derya ve Sıla takım için çok önemli. Chiaka, çok özel biri. Burada 2 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu oyunculara çok teşekkür ediyorum.”

        ZEHRA GÜNEŞ: BU KUPA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

        Unutmayacağı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Zehra Güneş, “12 yaşımdan beri VakıfBank’tayım. Bu kulübe başladığım günden beri bize aşılanan şey bu. Bu 7 şampiyonluğun 4’ünde bu kupayı kaldırabilme görevinde bulundum. Hepsinde çok gururla, çok büyük bir özveriyle, bütün takım arkadaşlarımla birlikte son topa kadar savaşarak kaldırdık bu kupayı. Umarım daha çok Avrupa şampiyonluklarında, Türkiye kupalarında bu başarılara imza atacağız. Çok mutluyum tabii ki. Şu an ne başardığımızı pek anlayamıyorum. Sadece çok mutluyum. 1-2 gün sonra her şeyin daha çok farkına varacağım sanırım. Biz üst üste kazandıktan 2-3 sene sonra sanırım yarı finalde elenmiştik. O yüzden bu kupa benim için çok önemliydi. Çok istiyordum, çok özlemiştim Avrupa kupasını almayı. Benim için yeri çok anlamlı ve farklı. Bu sene takımdan ayrılacak olan arkadaşlarımla sahada bu formayı son kez paylaştığım, aynı teri döküp bu kupayı kaldırabilme görevinde bulunduğum için çok mutluyum. Hiç unutamayacağım bir sezon geçirdim. Benim için yeri çok farklı olacak. Onlar için de böyle olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
