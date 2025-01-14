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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: 4 yaşındaki küçük çocuk kahreden ölümü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki küçük çocuğun kahreden ölümü!

        Giresun'da, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynayan 4 yaşındaki Ömer Ali Taş, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:16
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        4 yaşındaki küçük çocuğun kahreden ölümü!
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        Giresun'un Espiye ilçesinde alınan bilgiye göre, Adabük mahallesinde Ömer Ali Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Ömer Ali Taş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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