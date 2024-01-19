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        Giresunspor: 0 - Çorum FK: 3 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek son 7 maçta 6. galibiyetini aldı. Giresunspor üst üste 8. maçını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:45
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        Ahlatcı Çorum FK ile Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı.

        17. dakikada Ahmet Sagat, 77. dakikada Geraldo ve 90. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle Çorum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.

        Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK puanını 33'e çıkardı.

        Ligde üst üste 8. yenilgisini alan Giresunspor 9 puanda kaldı.

        Bitexen Giresunspor, Çorum'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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