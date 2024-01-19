Giresunspor: 0 - Çorum FK: 3 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek son 7 maçta 6. galibiyetini aldı. Giresunspor üst üste 8. maçını kaybetti.
Ahlatcı Çorum FK ile Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı.
17. dakikada Ahmet Sagat, 77. dakikada Geraldo ve 90. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle Çorum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK puanını 33'e çıkardı.
Ligde üst üste 8. yenilgisini alan Giresunspor 9 puanda kaldı.
Bitexen Giresunspor, Çorum'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.