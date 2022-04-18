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Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi

  • 01
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Beşiktaş, Ismael'in göreve geldikten sonra önemli bir ilerleme kaydetti. Dün de son ana kadar golü kovaladı ama maalesef bu takımın kadrosunda ciddi bir revizyon ihtiyacı var. Ismael Hoca, umarım gerekli olan operasyonu bir an önce hayata geçirir. Yoksa gelecek sezon bu puan kayıpları Beşiktaş'ın çok canını yakar. (SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ)
  • 02
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Beşiktaş’ın kapalı defansları açma konusunda sıkıntılı bir ekip olduğunu bir kez daha gördük. Burada teknik yetersizlik, yaratıcılıktan uzak oyun ve taktik yetersizlikler de söz konusu olabilir. Valerien Ismael’in hedefsiz kalan takımına, en azından gelecek yılın oyun ilkeleri bakımından özel çalışmalar yaptırması beklenmeli. Son söz: Yine beraberlik… Zehirli bir sonuç… Alışkanlık yapar. Daha da kötüsü, kazanmayı unutturur, dikkat! (ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET)
  • 03
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Maç bitiyor. 6-7 Beşiktaşlı oyuncu hakemin etrafında itiraz ediyor. Sebebi ne diye sordum. İlave süreye itirazmış. Yahu kardeşim oynadığınız sürede ne yaptınız? Her işiniz artistlik. Felaket pozisyonlar buldunuz da hakem mi vermedi? İki takım arasında kalite farkı fazla. Beşiktaş'ın kumaşı daha iyi fakat Giresun canla başla mücadele etti. Bulunduğu yerde değil 1 puana, yarım puana bile ihtiyaç var. Aynı mücadeleyi Beşiktaş göstermedi. (ERMAN TOROĞLU/SABAH)
  • 04
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Dünkü Beşiktaş’ı izledikten sonra akıllara şu soru geldi: Valerien İsmael’in bu anlayışı, Alanyaspor ve Trabzonspor gibi pas yaparak oyun kurmaya karşı etkili olurken; Giresunspor gibi kendi yarı alanında savunmada bekleyen ve rakibini bozmak için oynayan ekiplere karşı geçerli değil mi? Bu soruya yanıt bulabilmek şu an mümkün değil. Henüz erken. Lakin Valerien İsmael, maçlarının yüzde 80’inini bu tip rakiplere karşı oynayacak. Daha farklı opsiyonlar üretmesi şart. (GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET)
  • 05
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Teknik direktör değişimlerinde o takımlarda bir ‘rüzgar’ eser. Bu tablo kuşkusuz gerek oyuna gerekse skor tabelasına olumlu yansımalar yapar. Tıpkı Beşiktaş’ta olduğu gibi... Elbette Kartal’daki bu rüzgarın başka bir nedeni ise iskeleti teşkil eden çok sayıda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması. Kim kalacak, Kartal Yuvası’ından kimler kopacak, Teknik Direktör Valerien İsmael karar verecek. Bu faktör, kalıcı olmak isteyen oyuncuların performansına da yansıyor kuşkusuz. (BİLAL MEŞE/MİLLİYET)
  • 06
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Tabii Konyaspor ve F.Bahçe'nin de daha önce oynayıp kazanmış olması, puan farkının devam etmesi oyuncuları da psikolojik olarak yoran bir şey. Ligin boyu kısaldı ve puan farkı devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma ümidini bir şekilde hedef olarak tutmak önemli. Ama bu farklar oyuncuyu etkiliyor, bunun maça yansıdığını da gördük. Büyük takım oyuncularını soyunma odasında ne kadar motive etmeye çalışırsanız çalışın, onlar motivasyonlarını önlerindeki hedeften alırlar. Orası uzaklaştıkça takımın bunu hissetmesi de zorlaşır. Beşiktaş şu anda bu tür durumları da beraberinde yaşıyor. Sahada oynama isteği var ama bu hedef coşkusu olmayınca bazı şeyler eksik kalıyor. (ALİ GÜLTİKEN/SABAH)
  • 07
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Beşiktaş'ta Rosier ve Josef'i iyi buldum. Ama galibiyet için farklı hamlelere hatta risklere ihtiyaç var. Rıdvan ve Rosier'in ısrarla çizgiye inmemesi sıkıntı. Taktik plan ise daha büyük sıkıntı. Kapanan takımlara karşı çözüm üretmeye ihtiyaç var. Takımı hücumda bu kadar kasmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir! Az da olsa düşme tehlikesini hisseden GZT Giresunspor için 1 puan iyi ama Avrupa kovalayan Beşiktaş için büyük kayıp... (FATİH DOĞAN/SABAH)
  • 08
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Valerien İsmael, Pjanic, Larin, Atiba gibi gelecek sezon kadroda olmayacak isimleri kenarda bırakıp, kafasındaki sistemi, kafasındaki oyunculara ezberletmeye çalışıyor. Günü kurtarmak için değil geleceği kurgulamak için çaba harcıyor. Alkış... Beşiktaş kazanabilirdi, bunu hak etti. Güven girdiğinde Batshuayi de sahada kalsa belki kazanmak daha kolay olabilirdi. (TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ)
  • 09
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Beşiktaş'ın Valerien Ismael yönetiminde Trabzon ve Alanya maçlarında sergilediği etkili futbol Giresunspor maçı öncesi takıma duyulan güveni artırmıştı. Dün ise Ismael'in Beşiktaş'a oynattığı agresif oyun tam olarak karşılığını bulamadı. Dün gördük ki Beşiktaş'ta Ghezzal'a ayak uyduracak, onu sahada yalnız bırakmayacak kaliteli isimlere de ihtiyaç var. Sonuç olarak Beşiktaş mücadele gücü yüksek, pozisyon açısından ise istediği seviyede olmadığı bir maçı geride bıraktı. Avrupa yolunda iki puan kaçtı. (OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM)
  • 10
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Bir gün şort bir gün mont giydiğimiz bu günlerde, Beşiktaş’ın bu sezonki oyunu da tıpkı hava durumu gibi değişkenlik gösterdi. Tam kış bitti bahar geldi diyoruz, Sibirya soğukları yine Kartal’ın kapısını çalıyor. Büyük bir aksilik olmazsa sezonu üçüncü hocayla tamamlayacak olan siyah-beyazlı takımın, Giresunspor karşısında oyunu Valerien Ismael’in ilk iki maçından biraz daha farklıydı. Bu beraberlik Valerien Ismael’e yazmaz ama ilk iki maçtaki aşırı övgünün ne kadar gereksiz olduğunu da hatırlatmakta fayda var. (SERDAR SARIDAĞ/MİLLİYET)
  • 11
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Beşiktaş önümüzdeki yılın hazırlığını yaparken testten geçiyor. Ve oradan da temel soruya geliyoruz. Ligde şu anda şampiyonluk ihtimali çoktan bitmiş bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Ligimizin en çok orta yapan takımı Beşiktaş. Kapanan savunmalarda orta ile açılıyorsa. Demek ki bu takımda Mario Gomez olsaydı Beşiktaş'ın 10 puan fazlası vardı. (RIDVAN DİLMEN)
  • 12
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Beşiktaş, istediği oyunu kuramadı ve bunu sağlayan rakip takımın oyunuydu. Maçtan istediğini alan takım Giresunspor oldu. Güçlü oyunların en büyük avantajı her maçta uygulayabilme şansınız olmasıdır. Rakip kim olursa olsun. Ancak Ismael'in tercih ettiği oyun, rakip takımların oyun sistemine bağlı bir oyundur.Tabii ki bu kadar kısa sürede kesin yargılara varmak da çok doğru olmaz ancak bu sorunlara şimdiden çözüm aramakta fayda var. (METİN TEKİN)
  • 13
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Valerien Ismael'in çözüm bulması gereken nokta rakip takım kapandığı zaman Beşiktaş'ın nasıl o kilidi açacağı olmalı. Hocanın ekibinin de kendisine bu konuda yardımcı olacağını düşünüyorum. Batshuayi önde basıyor, mücadele ediyor ancak rakip bu şekilde oynayınca onun baskısı da pek anlamlı olmuyor. Pjanic'in şöyle bir avantajı var; top alma konusunda bir uzman. Topu aldıktan sonra dönme işini harika yapar. Baskı altında oynayan ekiplerin en büyük çözümlerinden biri topla çabuk dönebilen orta sahalardır. (ÖNDER ÖZEN)
  • 14
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

    Beşiktaş'ın oyuncularının bireysel performansı maç maç değişiyor. Bu maç çoğu vasattı. Ismael hocanın 3. maçı biraz erken eleştirmek için. Yeni teknik adamlar herzaman en tecrübeli isimleri seçerler. Hep bir beklenti var. Ama bireysel performanslar gerçekten çok vasat. Beşiktaş'ın oyuncularında biraz hedefsizlik var artık bırakmışlar sanki. (ELVİR BALİC)
  • 15
    Giresunspor - Beşiktaş yazar yorumları - BJK Haberleri

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