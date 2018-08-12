Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor, evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenip sezona 3 puanla başladı. Eskişehirspor ise puanla tanışamadı.
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Oğuz Kağan Çalışıor, Bersan Duran
GİRESUNSPOR: Anıl, Uğur, Aykut, Abdulkadir, Guy Lucien Michel Landel, Abiola Dauda (Ergin dk. 84 ?), Said Id Azza (Fatih dk. 88 ?), Muhammed İldiz, Savaş, Husamettin, İbrahim Sangare (Ozan dk. 69)
YEDEKLER: Kayacan, Wıllıam Sery, Muhammet Reis, Samet
TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem, Semih, Bedirhan, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furgan, Mehmet Özcan, İbrahim (Kaan dk. 57), İsmail, Talha Cemali (Utku dk. 79), Fıratcan
YEDEKLER: Ebrar, Tolga, Batuhan
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
GOLLER: Muhammed İldiz (dk. 22), Michel Landel (dk. 35), Dauda (dk. 71) (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım (dk. 25 pen.) (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Mehmet Fevzi Yıldırım (dk. 31) (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Furgan (Eskişehirspor), Aykut, Abdulkadir (Giresunspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada kale önünde oluşan karambolde Muhemmed İldiz’in vuruşunda gol oldu. 1-0
25. dakikada Eskişehirspor’un atağında Aykut’un müdahalesiyle Talha yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Fevzi Yıldırım, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 1-1
31. dakikada Giresunspor atağında Eskişehirspor’dan Mehmet Fevzi Yıldırım’ın müdahalesiyle Giresunspor’dan Guy Lucien Michel Landel yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Mehmet Fevzi Yıldırım’a çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
35. dakikada Giresunspor atağında sağ taraftan ceza sahasına gönderilen topla buluşan Michel Landel’in dönerek vurduğu top ağlarla buluştu. 2-1
71. dakikada Giresunspor atağında sol kanattan Muhammed’in gönderdiği topu gol çizgisi üzerinde karşılayan Dauda topu göğsüyle ağlara gönderdi. 3-1
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