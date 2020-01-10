Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren, bir süredir görüşme halinde oldukları Marko Milinkovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirterek camiaya hayırlı olmasını diledi.

Takıma 2 veya 3 transfer yapmayı planladıklarını ve bir süre önce İshak Doğan´ı kadroya kattıklarını kaydeden Eren, teknik direktör Hakan Kutlu´nun isteği doğrultusunda bir takviye daha yapacaklarını söyledi.

Daha önce Gençlerbirliği ve Eskişehirspor´da oynayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Milinkovic, Giresunspor´un kamp yaptığı Antalya´da takıma katıldı.