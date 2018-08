Bu sonbaharda yayınlanacak olan Android'in yeni sürümü Android 9 Pie Go Edition tanıtıldı. Düşük donanıma sahip sistemler için geliştirilen Go Edition, daha evvel Android 8.1 Oreo'da da kullanılmıştı.

Tıpkı önceki sürümü gibi Android 9 Pie Go Edition'ın da sistemde bir hayli az yer kaplıyor. Oreo Go Edition yaklaşık 3 GB yer işkal ederken, Pie Go Edition, 2,5 GB boş alana ihtiyaç duyuyor. Böylelikle 8 GB'lık bir microSD ile kolayca kullanılabilir hale geliyor ve diğer uygulamalar için geriye 5,5 GB'lık alan bırakıyor. Basit gibi gözüken bu hesap, giriş seviyesi telefonlar için çok değerli. Zira düşük depolama kapasitesine sahip telefonlar, kullanılan uygulamalar ve işletim sistemi yüzünden kısa sürede kapasitesinin sınırına ulaşıyor.

Android 9 Pie Go Edition'ın bir diğer özelliği de daha hızlı çalışıyor olması. Telefonun ve uygulamaların açılış sürelerini hızlandıran Android 9 Pie Go Edition, performans anlamında sisteminize katkıda bulunuyor.

