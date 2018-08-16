Android 9 Pie Go Edition
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Giriş seviyesi telefonlar için Android 9 Pie Go Edition

Sonbaharda yayınlanacak olan Android 9 Pie Go Edition'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Yeni işletim sisteminin depolama alanı ve performans avantajı kritik değer taşıyor

16.08.2018 - 10:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu sonbaharda yayınlanacak olan Android'in yeni sürümü Android 9 Pie Go Edition tanıtıldı. Düşük donanıma sahip sistemler için geliştirilen Go Edition, daha evvel Android 8.1 Oreo'da da kullanılmıştı.

Tıpkı önceki sürümü gibi Android 9 Pie Go Edition'ın da sistemde bir hayli az yer kaplıyor. Oreo Go Edition yaklaşık 3 GB yer işkal ederken, Pie Go Edition, 2,5 GB boş alana ihtiyaç duyuyor. Böylelikle 8 GB'lık bir microSD ile kolayca kullanılabilir hale geliyor ve diğer uygulamalar için geriye 5,5 GB'lık alan bırakıyor. Basit gibi gözüken bu hesap, giriş seviyesi telefonlar için çok değerli. Zira düşük depolama kapasitesine sahip telefonlar, kullanılan uygulamalar ve işletim sistemi yüzünden kısa sürede kapasitesinin sınırına ulaşıyor.

Android 9 Pie Go Edition'ın bir diğer özelliği de daha hızlı çalışıyor olması. Telefonun ve uygulamaların açılış sürelerini hızlandıran Android 9 Pie Go Edition, performans anlamında sisteminize katkıda bulunuyor.

 

 

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