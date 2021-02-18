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HaberlerTeknoloji'GittiGidiyor pandemi ile yüzde 50 büyüdü' - Haberler
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E-ticaret platformu GittiGidiyor 2020 yılı sonuçlarını paylaştı

E-ticaret platformu GittiGidiyor’un Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “2020 yılına yüzde 40’lık bir büyüme hedefiyle girdik. Ancak pandemiyle birlikte e-ticarete eğilimin artmasıyla yılı yüzde 50 büyümeyle kapattık” dedi.

'GittiGidiyor pandemi ile yüzde 50 büyüdü' - Haberler
HABERTURK.COM

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında dijitalleşme tüm dünyada en az 3-4 yıl ileri sararken, küresel perakende e-ticaret hacminin 4 trilyon dolara ulaştığı öngörülüyor. Türkiye’de de büyüme ivmesi katlanan e- ticaret sektörü, bu süreçte hem iş yerini açamayan KOBİ ve esnafa, hem de hayatını eve taşımak zorunda kalan tüketiciye ihtiyaçların giderilmesi konusunda önemli rol oynadı.

2020 yılına yüzde 40’lık bir büyüme hedefiyle girdiklerini ancak pandemiyle birlikte e-ticarete eğilimin artmasıyla yılı yüzde 50 büyümeyle kapattıklarını belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, ‘‘Yaşanan pandemi süreci, gündelik yaşamdaki birçok alışkanlığı değiştirdi. Pandeminin getirdiği zorlukların ortasında hayatın devam etmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri e-ticaret oldu. E-ticaret sektörü bu süreçte tüketicilerin ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılarken, aynı zamanda pek çok KOBİ ve esnafı pandeminin olumsuz ekonomik etkilerine karşı korudu’’ dedi.

SATICI SAYISINI EN FAZLA ARTIRAN ŞEHİRLER ANADOLU’DAN

Platformları üzerinden KOBİ’lerin e-ticarete başlamasına vesile olduklarını ifade eden Kantarcı, şunları söyledi:

‘‘2019’da 100 bin olan ve son 3-4 yıldır bu civarda seyreden toplam satıcı sayımız 2020’de 117 bine yükseldi. Bu veri aynı zamanda pandemi nedeniyle fiziksel mağazaların zorluk yaşadığı bir dönemde sağladığımız hizmetle 117 bin satıcımızın işini sürdürmesine destek olduğumuz anlamına da geliyor. Toplam satıcılarımızın önemli bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir’den olsa da 2020’de satıcı sayısını en fazla artıran şehirler sırasıyla Iğdır, Kars, Ağrı, Osmaniye, Karaman ve Muş oldu.”

Pandeminin etkisinin öne çıkan kategorilere de yansıdığına dikkat çeken Kantarcı, “Platformumuza eklenen yeni satıcılara baktığımızda çoğunluğunun Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ev, Dekorasyon ve Bahçe, Bilgisayar ve Tablet, Yapı Market, Giyim ve Aksesuar kategorilerinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

MOBİLİN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

2020 yılında yaklaşık 2 bin satıcının ürünlerini GittiGidiyor’da listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yaptığını belirten Kantarcı, “2021’de e-ihracat yapan satıcı sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Mobilin yükseliş trendinin 2020 yılında da devam ettiğini dile getiren Kantarcı, ‘‘GittiGidiyor’da mobilden satış hacmimiz 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttı. Mobil uygulamamızın toplam indirilme sayısı da bu dönemde yüzde 67 artarak 20 milyon oldu. Toplam trafiğimizde mobilin payı yüzde 82 olurken, toplam satış içerisindeki mobilin payı yüzde 64 olarak geçekleşti’’ diye konuştu.

SATIŞLARDA PANDEMİ ETKİSİ

Öget Kantarcı, şunları söyledi:

‘‘2020 yılının sonu itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayımız 33 milyon olurken, sayfa görüntülenme sayımız 6 milyara ulaştı. Satış verilerimiz de pandeminin etkilerini sergiler nitelikte. 2020 yılında en çok satılan ürün, içinde olduğumuz sürecin etkisiyle maske oldu. Maskeyi, kedi maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfı, lastik, köpek maması, steril eldiven, spor ayakkabı, dezenfektan, tıraş makinesi takip etti.”

Kantarcı’nın verdiği bilgiye göre 2020'ye damga vuran pandemi, GittiGidiyor’da en çok aranan kelimelerde de etkisini gösterdi. Platform üzerinden en çok aranan kelimeler sırasıyla; maske, laptop, cep telefonu, çalışma masası, siperlik, televizyon ünitesi, bilgisayar, şarjlı matkap, dambıl seti, tablet oldu. Bir önceki yıla göre en çok büyüyen kategoriler ise Bilgisayar ve Tablet, Yapı market, Fotoğraf ve Kamera, Spor ve Outdoor ve Kozmetik ve Kişisel Bakım olarak belirlendi.

DOĞA İÇİN ‘GİTMESİNE İZİN VERME’ PROJESİ BAŞLATTI

Önümüzdeki dönemde kurumların ve toplumun en önemli gündem maddesinin sürdürülebilirlik olması gerektiğinin altını çizen Kantarcı, GittiGidiyor olarak “sorumlu üretim ve sorumlu tüketim” konusunda ortak bilinç oluşmasına katkı sunmak üzere “Gitmesine İzin Verme” projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Projeyle su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve temiz hava başlıkları altında hem üretim hem de tüketim açısından kamuoyunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kantarcı, şu değerlendirmede bulundu:

‘‘Bu projeyi hayata geçirirken, Birleşmiş Milletler’in belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 12’ncisi olan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” başlığı altında bir girişim başlatmak istedik. İlk etapta Çevreci Enerji Derneği, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Doğa Derneği, Temiz Gelecek Derneği ve WWF Türkiye ile iş birliği yaptık. Milyonlarca ziyaretçisi olan platformumuzu bir mecraya çevirerek bu 6 sivil toplum kuruluşunun (STK) amaçlarına uygun mesajlarını iletmeleri ve güçlenmelerini destekleyen bağışları toplayabilmeleri için yeni bir alan yarattık. Ayrıca, tüketicilere, platformumuzda yer alan doğa dostu ürünlere ulaşma fırsatı sunduk.’’

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