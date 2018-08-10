Yılın en iyi oyunları arasında yer alan God of War’ın beklenen güncellemesinin tarihi nihayet açıklandı. 20 Ağustos’ta yayınlanacak olan ‘New Game+’ güncellemesi ile birlikte kullanıcılar, yepyeni özellikler ve düşmanlarla birlikte bu büyüleyeci maceraya tekrar başlayabilecekler.

Mitolojik baba ve oğulla ‘New Game+’ özelliği ile yeniden oyuna başladığınızda sinematikleri beklemek zorunda kalmadan direk atlayabileceksiniz. Ayrıca bu kez sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz. Daha önceki oyunuzdan kalan zırh, geliştirtirmeler, tılsımlar, kaynaklar ve yeteneklerle devam etmek mümkün.

Yeni oyun açtıklarından kullanıcılar, yeni yeteneklere sahip daha üstün düşmanlarla boy ölçüşecek. Yeni enderlis seviyesine sahip teçhizatlarda da oyuna eklenecek. ‘Skap Slag’ kaynağıyla ekipmanlar çok daha iyi duruma getirilebilecek. Yeni özelliklerden yararlanabilmek için God of War’ı bir kez bitirmeniz gerek.

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