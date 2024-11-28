Goji berry Çin ve Japonya'dan sonra Erzincan'da da yetişecek

Üzümlü Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunulan yüzde 70 hibeli “Üzümlü’de Goji Berry Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi kabul edildi. Bu kapsamda Üzümlü’de 2 çiftçi bu proje ile goji berry yetiştirecek.

Goji berry, Üzümlü’de ilk etapta 5 dekarlık alanda yetiştirilmeye başlanacak. Proje kapsamında bin 250 adet goji berry fidanı çiftçilere teslim edildi. Tesis edilen 5 dekarlık bahçelerin damla sulama malzeme ve ekipmanları da proje kapsamında temin edildi.