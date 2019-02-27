Beşiktaş'ın devre arası kampının kadrosuna dahil etmeyip, kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Antrenman yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu fotoğrafın altına, "Yaşa ya da öl ama asla pes etme! Haklı mücadeleme devam ediyorum. Pes eden taraf ben olmayacağım" notunu düştü.