        Gökmen Özdenak'a RAMS Park'ta veda!

        Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski oyuncularından Gökmen Özdenak için Galatasaray Stadı'nda tören düzenlendi

        Giriş: 02.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:58
        A Milli Takım ve Galatasaray’ın eski oyuncularından Gökmen Özdenak geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Özdenak için bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde tören düzenlendi. Törene; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2’nci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim kurulu üyeleri, Özdenak ailesi ve sevenleri katıldı.

        Törende bir konuşma yapan Gökmen Özdenak’ın kardeşi Yasin Özdenak, “Benim için çok zor bir gün. Biz onunla iyi, kötü çok günler geçirdik. Bugün burada canım kardeşim Gökmen için toplandık. Kalbim paramparça. Hala öldüğüne inanamıyorum. Onunla paylaştığım her anı sonsuza dek saklayacağım. Onun şakaları, omzumdaki eli, şefkati hepsi aklımda ve kalbimde. O sadece kardeş değil, çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir dedeydi. Hayatımızın bir parçasıydı. Hayatımıza kattığı o güzel ışık hiç sönmeyecek. Bize bıraktığı sevgi ve iyi niyet dolu mirası yaşatacağız. Biliyorum ki huzur içinde bizi izliyor. Eminim gurur duyuyor. Seni çok ama çok seviyoruz canım kardeşim. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

        DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY’IN TARİHİ YAZILIRKEN, GÖKMEN’İN ÇOK ÖZEL BİR SAYFASI OLACAK

        Gökmen Özdenak’ın Galatasaray’a önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bugün burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş değerli futbolcumuz Gökmen’in vefatı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Gökmen; Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray’ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi yirmili yaşlarda Galatasaray Spor Kulübü’ne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray’a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray’ın tarihi yazılırken, Gökmen’in çok özel bir sayfası olacak. Kişiliğiyle, duruşuyla, verdiği hizmetlerle orada yerini alacaktır. Gökmen, futbolculuk hayatından sonra da televizyon yorumculuğu yapmış, kulübümüzde de hizmet biri kişiliği vardı. Televizyonlarda yorumculuk yaparken, başkanlık yaptığım dönemde her zaman irtibatta olduk. Maçlardan sonra veya Galatasaray’ı ilgilendiren olaylardan sonra beni ara, fikirlerini benimle paylaşırdı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, başkanlık yaptığım sürece bana destek veren çok önemli bir Galatasaraylıydı. Vefatıyla hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Futbolumuzun ve ülkemizin değerli bir üyesiydi. Türk milletine de başsağlığı diliyorum. Çünkü herkes onu severdi. Özellikle televizyondaki konuşmaları, yaptığı şakalarla hepimizin kalbinde yerini almıştır. Sevgili Gökmen, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. İnşallah ışıklar içinde uyu” şeklinde konuştu.

        SELİN ÖZDENAK GÖRÜCÜOĞLU: TÜM GALATASARAY CAMİASINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

        Gökmen Özdenak’ın ömrünü Galatasaray’a adadığını belirten kızı Selin Özdenak Görücüoğlu, “Galatasaray Spor Kulübüne ömrünü adamış, Türk futboluna iz bırakmış bir isimdi Gökmen Özdenak. Benim için her şeyden önce canım babişkomdu. İlk aşkım, en yakın arkadaşım ve sığınağımdı. Onun kızı olmak, büyük bir şans ve ömür boyu taşıyacağım bir gurur. Bana öğrettikleri ve kalbime bıraktığı sevgi ölçülemez. İyi ki senin kızınım. İyi ki Alp'in dedesisin. Kalbimde, anılarımda hep yanımdasın canım babişkom. Sayın Dursun Özbek başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

