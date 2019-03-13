Sony, Nintendo ve Microsoft'un aktif olduğu oyun konsolu pazarındaki Playstation 4 ve Xbox One rekabetine yeni bir oyuncu dahil olmaya hazırlanıyor. Bir süredir video oyunlarıyla bağlantılı olarak ‘Project Stream’ ismiyle anılan devrimsel bir proje üzerinde çalışan Google’dan oyuncuları heyecanlandıran bir haber geldi.

Resmi YouTube hesabından bir tanıtım videosu paylaşan Google, 19 Mart tarihini işaret ederek, Game Developers Conference (GDC) 2019 etkinliğinde önemli duyurularda bulunacağının sinyalini verdi.

Yayınlanan tanıtım videosunun açıklamasında oyunların geleceği ile ilgili vizyonlarını ortaya çıkaracağını söyleyen Google, videonun içeriğinde ise pek fazla şey sunmayarak, oyunlardan alışık olduğumuz farklı mekanlardan grafiksel görüntülere ve ses efektlerine yer verdi.

SAN FRANCISCO'DA TANITILACAK

Teknoloji devi Google, bu etkinliğin davetlerini aslında geçtiğimiz aylarda göndermeye başlamıştı. Her yıl video oyun sektöründen büyük geliştiricileri ağırlayan Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı),bu yıl 18 Mart ve 22 Mart tarihleri arasında ABD'nin San Francisco kentinde gerçekleştirilecek.

Google'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, 'Google, oyunun geleceğine yönelik vizyonunu #GDC19’da açığa çıkaracak" denildi.

Google’ın ise bu etkinlik kapsamında 19 Mart’ta sahneye çıkarak büyük ihtimalle yeni bir oyun konsolu duyuracağı düşünülüyor. Daha önceki bazı haberlerde Google’ın tamamen abonelik sistemine dayanan, dünyadaki tüm kullanıcıları buluşturmayı hedefleyen, Chromecast (Google’ın açıklayacağı yeni oyun konsolu da olabilir) üzerinden oynanabilen bir proje üzerinde çalıştığı da iddia ediliyordu.