Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 3 XL hakkında Haziran ayından beri sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak tanıtılmasına daha haftalar olan cihazın görüntüleri ve neredeyse bütün özellikleri Rus blog sayfası Rozetked tarafından ortaya çıkarıldı.

6.71 inç ekran boyutuna ve 2960 x 1440 piksellik çözünürlüğe sahip olan Google Pixel 3 XL , çentikli bir tasarıma sahip. Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Batarya kapasitesi ise 3,430 mAh. Cihazın kamerası hakkında ise kesin bilgi olmamasına rağmen iki adet kamerayla birlikte bir de 12 MP’lik ön kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Cihazla çekilmiş birkaç fotoğraf Instagram’da paylaşıldı. Görüntülerin kalitesine bakıldığında Pixel 2 XL’dan çok daha gelişmiş olduğu anlaşılıyor. Ayrıca yeni akıllı telefonun kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağı da yine Instagram’dan yapılan bir paylaşımla ortaya çıkarıldı.

Google Pixel 3 XL’ın resmi olarak 4 Ekim 2019’de duyurulması bekleniyor.

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