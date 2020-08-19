Google Türkiye'de ofis açıyor

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Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, Temmua ayı sonunda yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sorasında ilk adım Google'dan geldi. Habertürk TV'den Esra Nehir'in haberine göre Youtube gibi platformları bünyesinde barındıran şirket, Türkiye'de ki tüm operasyonlarını yürütmek için şirketleşme kararı aldı.

ABD’li teknoloji devi, Türkiye’de resmî olarak 2005 yılından bu yana ‘Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’ adıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası’na da kayıtlı olan şirket, Türkiye’deki faaliyetlerini İstanbul Levent’te bulunan bir plazadaki ofisi aracılığıyla yürütüyor. Şirketin Türkiye’ye yönelik aldığı son kararının ise Google’ın sadece reklam ve pazarlama faaliyetlerine değil, tüm operasyonlarına odaklanacağı belirtiliyor.

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